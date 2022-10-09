Владикавказские волонтеры подытожили свою работу на Верхнем Ларсе

09 октября 2022, 16:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самоорганизация волонтеров для помощи выезжающим в Грузию через "Верхний Ларс" после объявления в России мобилизации стала противовесом действиям тех, кто старался максимально заработать на оказавшихся в бедственном положении, констатировали участники встречи во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", после объявления мобилизации на выезде из Северной Осетии в Грузию образовались многокилометровые пробки. Застрявшие в них люди активно запрашивали помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина у волонтеров в Telegram-чате, созданном для такой помощи. К 1 октября прекратился ажиотаж на границе России и Грузии. Перед этим глава Северной Осетии подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь местных жителей, а также жителей Грузии и Южной Осетии.

Волонтерский пункт был организован на парковке около Дома печати недалеко от выезда из Владикавказа. По словам волонтеров, они столкнулись с непониманием некоторых местных жителей, которые считают, что в помощи больше нуждаются участвующие в военной операции на Украине. Люди, покидающие Россию, ранее рассказали, что, в частности, таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы.

Во владикавказском арт-пространстве «Лампа» 8 октября состоялась встреча волонтеров, организовавших помощь тем, кто стоял в очереди на КПП «Верхний Ларс». На встречу пришли около 25 человек, в том числе бывшие волонтеры. Вход на встречу был доступен по принципу донатов – каждый пришедший мог перечислить любую сумму в поддержку арт-пространства, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на мероприятии.

Встречу открыла Фатима Кусова, организатор пространства «Лампа». "Мы решили собраться, чтобы обсудить тот феномен, который произошел, это движение, которое возникло за очень короткое время, и которое решило точные задачи. Мы собрались не столько, чтобы подвести какие-то итоги, а чтобы извлечь из этого опыт и услышать, как это было", - сказала она.

Создатель Telegram-чата волонтеров Елена рассказала, что сначала чат был не специализированным. "Мне кто-то переслал оттуда сообщение, что кому-то требуется помощь. Я зашла в чат и увидела очень много просьб о помощи. Люди писали, что сидят в машинах с больными детьми, без еды… И вслед за этим шли сообщения в духе "привезу еду за 50 тысяч", "привезу бензин за 15 тысяч" и так далее. Я поняла, что что-то надо делать, показала чат супругу. На следующий день он создал чат помощи, где я была админом. Я начала из того общего чата кидать сюда просьбы о помощи, начали подключаться незнакомые ребята на машинах, и так все началось. Мы прикрепили [банковскую] карту, и моментально начали люди скидывать деньги. Уже на следующий день утром мы прекратили прием денег, потому что их уже было достаточно, очень много присылали люди. Другие начали привозить продукты, воду на Дом печати во Владикавказе", - рассказала она.

Проехать на КПП на машине было невозможно, волонтерам приходилось ездить в объезд по горам через Суаргомский перевал и оттуда пешком, добавила она. "Один парень повесил на себя две пятилитровые бутылки воды и на велосипеде повез их туда, еще и с рюкзаком на спине, до КПП", - сказала Елена.

Волонтер Эльмира призналась, что помогала от чистого сердца. "Куда они едут и зачем, меня вообще не интересовало. Просто они были в бедственном положении. И когда я увидела ссылку на чат, почитала там сообщения, купила кое-что и поехала к Дому печати. Там мы сначала поехали на машине, а дальше пошли пешком с пакетами помощи. Люди там были все в тревоге, испуганы. И я просто чувствовала, что им нужна помощь и все", - сказала она на встрече.

Схожее мнение высказала волонтер Марина. "Мы не знали друг друга, но мы были едины в этом желании помочь. Никита, который тоже помогал, вообще свое 18-летие встретил там в пробке. Потому что на сообщения о том, что кто-то продавал одну пятилитровую бутылку воды за пять тысяч и литр бензина за тысячу, нельзя было не отреагировать", - сказала она.

Организатор чата Елена отметила, что не всем нравилось то, что делали волонтеры. "Многие писали в комментариях: кому вы вообще помогаете! У меня такого вопроса не стояло", - сказала Елена.

Блогер Батраз Мисиков, также оказывавший помощь застрявшим в очереди на Верхнем Ларсе, пояснил, что волонтеры к этому времени "уже ответили себе на вопрос, достойны ли эти люди помощи". "Те же, кто предлагал воду за пять тысяч, видели в тех людях, кто стоял в очереди, зажравшихся московских мажоров […] и стричь с них бабло не просто хорошо, а так и надо... Дескать, они пять тысяч каждый день в ресторане тратят, а для меня это треть зарплаты. И это тревожный сигнал, показывающий, насколько напряжена ситуация в целом, как по линии вертикальной «Центр – периферия», и по горизонтальной, когда для одного средняя зарплата это 120 тысяч, а для другого 12. Эта проблематика просто задавлена, но в такие кризисные ситуации она дает о себе знать", - высказал мнение блогер.

Также Мисиков рассказал о сложностях, возникших во время помощи. "Большая проблема была в том, что люди были испуганы, это вызывало сложности мискоммуникации. Им уже пришлось вытерпеть плевки в спину, обвинения в предательстве и дезертирстве, еще и вокруг все пытаются стричь с них бабло, и им в такой обстановке уже ничего не надо. А ты видишь, что у него дети в машине. И только когда ты ему объясняешь, что ему нужна помощь, он соглашается", - сказал он.

Мисиков считает, что опыт, приобретенный в этом волонтерском движении, может еще пригодиться. "В принципе, вся эта ситуация дает нам богатый опыт того, как можно людям быстро самоорганизоваться и сделать что-то полезное. Дай бог, чтобы нам этот опыт не пригодился, но что-то мне подсказывает, что будет наоборот. Поэтому этот опыт надо правильно отрефлексировать именно с организационной точки зрения. Ведь самой главной проблемой было не в том, чтобы собрать деньги или продукты, а в том, чтобы эту помощь доставить", - сказал он.

Волонтер, который не назвал своего имени, признался, что считает большинство тех, кто уезжал из России, идеологическими противниками. "Даже не по поводу [военной операции], а просто - у них один взгляд на мир, у меня совершенно другой, [но] люди находятся у нас в доме... Его просто волей судьбы в твой дом занесло. И он голодный, замерзший, страдает от жажды, как на это можно спокойно смотреть? Хотя бы с точки зрения элементарного гостеприимства. Меня учили так – если к тебе в дом пришел гость, ты сначала его напои, накорми, а только потом спрашивай: зачем ты пришел? Я исходил только из этого", - поделился он.

Посетительница арт-пространства Алина сообщила, что это был ее первый опыт активного участия в волонтерском движении. "Я сюда пришла исключительно увидеть людей, которые этот чат организовали. Мы привыкли себя бить в грудь и гордиться своими доблестными предками, своей историей, и меня это, честно говоря, редко трогает, но сейчас я очень гордилась нашим настоящим. Поэтому я пришла сказать спасибо всем волонтерам. В том числе и за то, что я смогла быть причастной к этому", - сказала она.

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