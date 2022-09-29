Полицейские заподозрены в получении взяток от покидающих Россию через "Верхний Ларс"

29 сентября 2022, 09:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять сотрудников полиции отстранены от службы по подозрению в получении взяток за возможность проехать к границе с Грузией в обход автомобильной очереди к "Верхнему Ларсу", сообщило МВД по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", после начала мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. 28 сентября глава Северной Осетии сообщил, что только за последние двое суток через "Верхний Ларс" выехали 20 тысяч человек, и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. На въездах в Северную Осетию и на границе установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он.

26 сентября стало известно, что людей без машин начали пропускать через границу, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти границу пешком. Сотрудники полиции ограничивают проезд в сторону границы, и желающим выехать из России приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

Пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы подозреваются в том, что получили "незаконное денежное вознаграждение" – пять тысяч рублей и 10 тысяч рублей от людей, выезжающих из России, за проезд их машин в объезд автомобильной очереди на КПП «Верхний Ларс», сообщила 28 сентября пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"Причастные к противоправным действиям должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Нарушения обнаружили оперативники собственной безопасности МВД и сотрудники регионального УФСБ, отмечается в публикации.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.