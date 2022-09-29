Очередь к "Верхнему Ларсу" сократилась до трех тысяч легковых машин

29 сентября 2022, 11:10

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Число легковых машин в очереди к пункту пропуска на границе с Грузией уменьшилось за сутки на 300, сообщило МВД Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что только за последние двое суток через "Верхний Ларс" выехали 20 тысяч человек, и объявил о запрете въезда в республику автомобилей из других регионов России. На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он.

Уменьшилось число легковых машин в очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс", сообщил сегодня сотрудник пресс-службы МВД Северной Осетии. "Количество фур на "Верхнем Ларсе" - 320 единиц. Легковых автомобилей - порядка 3 тысяч единиц", - сказал он.

Сотрудник ведомства уточнил, что 28 сентября в очереди на границе оставались более 3,3 тысячи легковых автомобилей, информирует "Интерфакс-Юг".

Напомним, после начала мобилизации многокилометровые пробки образовались в Северной Осетии на пути к границе с Грузией. 26 сентября стало известно, что людей без машин там начали пропускать через границу, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась огромная очередь из желающих перейти в Грузию пешком. Сотрудники полиции ограничивают проезд в сторону границы, и желающим выехать из России приходится идти к пункту пропуска пешком или покупать велосипеды и скейтборды. Таксисты отказываются ехать к "Верхнему Ларсу" либо требуют за проезд слишком большие суммы, рассказали выезжающие.

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