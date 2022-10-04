Россияне столкнулись с дефицитом жилья в Тбилиси

04 октября 2022, 02:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После массового приезда россиян в Грузию арендное жилье в Тбилиси сильно выросло в цене, но найти свободные помещения сложно даже по высоким ценам. Приехавшие из России также сталкиваются с проблемами в поиске работы и русофибей, сообщили в шелтере для политических беженцев. Приходится также решать проблемы с переводом денег из российских банков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" россияне в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", после начала мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. Однако к 1 октября ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию прекратился, большой очереди из легковых автомобилей там больше нет. 2 октября сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде из России в Грузию. Некоторых выезжающих не выпускают из России, рассказали участники чата, где публикуется информация о ситуации на пункте пропуска "Верхний Ларс".

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о том, что в республику могут въезжать машины лишь жителей этого региона, а также Грузии и Южной Осетии. На въездах в Северную Осетию и на границе с Грузией установлены мобильные пункты, на которых будут выдавать повестки жителям всех регионов, добавил он. Въезд в Северную Осетию автомобилей из других регионов транзитом или по личным делам также запрещен, пояснили "Кавказскому узлу" в республиканской полиции.

Одна из основных и серьезных проблем для переехавших в Грузию россиян – поиск жилья, сообщила одна из создательниц шелтера для политических беженцев, который оказывает помощь российским активистам и журналистам Екатерина Нерозникова.

«Зачастую (у прибывших в Грузию) появляется проблема, что они не могут найти себе жилье. Они рассчитывали, что с кем-нибудь спишутся и поживут у них. Очень большая проблема с жильем, и она будет только расти. Сейчас уже заняты все дорогие отели. Те, кто рассчитывает, что может поселиться в хостеле, останется на улице - мест нет», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Нерозникова рассказала, что стоимость аренды квартир увеличилась, и цены продолжают расти. Очень сложно найти в столице двухкомнатную квартиру за 500 долларов в месяц, отметила она.

Россияне начали сталкиваться с финансовыми проблемами еще при переходе границы, так как не рассчитали, сколько им нужно, чтобы доехать до Тбилиси, из-за высокой стоимости такси, сказала Нерозникова. По ее словам, во время затора на границе у людей не хватало продуктов питания, а те кто, не хотел стоять в очереди, оставляли багаж, животных, арендованные автомобили и шли пешком к границе. Перейдя грузинскую границу, они ждали, пока доедут их вещи или же родственники, с которыми они отправились в путь, рассказала активистка.

Она отметила, что уже в Грузии россияне сталкиваются с проблемой поиска работы, так как в стране высокий уровень безработицы, а зарплата низкая по сравнению с той, что они получали на Родине. Жизнь в Грузии недешевая - высокие тарифы на коммунальные услуги, центрального отопления нет, все отапливаются индивидуально, рассказала Нерозникова.

«Если экономить, отопление двухкомнатной квартиры зимой обойдется примерно 200 лари (70 долларов) в месяц. Электричество тоже недешевое, но на нем можно экономить. С отоплением так нельзя – будет холодно», - сказала активистка.

Она рекомендовала мигрантам открывать счета в местных банках. Кроме того, они должны быть готовыми к русофобии - были случаи, когда россиян высаживали из такси в связи с их национальностью, рассказала Нерозникова.

«Нужно [...] спокойно к этому относиться, с людьми разговаривать на английском языке, очень вежливо спрашивать, хотят ли они поговорить на русском, и не пытаться спорить по этому вопросу», - посоветовала она.

По словам Нерозниковой, в Грузии наблюдается социальное напряжение, вызванное приездом эмигрантов. Цены выросли абсолютно на все, и это вызывает недовольство у местных жителей, отметила она.

Кроме того, у эмигрантов могут возникнуть проблемы, если срок действия их загранпаспортов истечет. Многие из прибывших в страну россиян не знают, что в Грузии нет российского посольства, работает только секция российских интересов при посольстве Швейцарии, рассказала Нерозникова. По ее словам, попасть на прием в секцию интересов можно только по записи, ожидание ранее занимало от полутора до двух месяцев, а получения новых документов надо было ждать еще несколько месяцев. После массовой эмиграции россиян эти сроки увеличатся в несколько раз, считает активистка.

Кроме того, некоторые люди не знают, что в Грузии нельзя поставить апостиль, чтобы затем документы приняли в России, отметила она. Также нельзя подать документы в посольство любой европейской страны для получения визы, если нет вида на жительство в Грузии, рассказала Нерозникова.

«В Грузии сложно получить право на жительство, в половине случае отказывают. После переезда россиян на фоне частичной мобилизации эта доля может только увеличиться", - сказала она.

Риелторы, помогающие россиянам с поиском жилья в Тбилиси, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что найти жилье стало очень сложно, а сдающихся в аренду квартир со всеми удобствами очень мало по сравнению со спросом.

«Если раньше поиск квартир занимал примерно одну неделю, то сейчас стал занимать больше времени. На специализированных сайтах появляются объявления о сдаваемых в аренду квартирах, и в этот же день их снимают. Я звонил по ним на следующий день, и мне сказали, что квартира уже сдана», - сказала риелтор.

Арендная плата за однокомнатную квартиру начинается от 500 долларов в месяц, за двухкомнатную – от 700 – 800 долларов в месяц, рассказал другой риелтор. Арендная плата зависит и от района города - в спальных районах она немного ниже, чем в центральных, отметил он.

Россиянка Анастасия, которая приехала в Грузию 27 сентября, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что добиралась к границе пешком на протяжении 20 часов без остановок и продуктов питания. В совокупности, дорога из Москвы заняла 44 часа, сказала она.

«Трудности, конечно же, возникли и по приезде. Я не планировала уезжать до последнего, поэтому совершенно не была подготовлена ни морально, ни финансово. Сейчас я живу в шелтере для политических активистов, правозащитников и журналистов. Главная проблема - поиск жилья. Все квартиры стоят очень дорого - от 800 до полутора тысяч долларов, и даже их моментально разбирают. Два дня без перерывов занимаюсь только поиском постоянного жилья, никак не продвинулась в этом вопросе», - сказала она.

Анастасия сообщила, что безвозмездно жить в шелтере может в течение одного месяца, имеющихся в ее распоряжении денег, при экономии, должно хватить на это время.

«Здесь у меня есть друзья, они смогут мне помочь в случае сильной необходимости. Надеюсь, что смогу решить финансовые трудности самостоятельно в ближайшее время», - сказала она.

По словам Анастасии, она не сталкивалась с русофобией.

Россиян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что переехал в Грузию из-за частичной мобилизации и остановился у знакомых, которые арендовали здесь жилье еще летом.

«С языком у меня проблем не возникает: я всегда спрашиваю у собеседников, на каком языке им удобнее говорить - английском или русском. Хоть один из этих языков обычно местные знают», - сказал он.

По словам россиянина, он переехал в Грузию из-за того, что боится попасть под мобилизацию, ранее он не служил из-за отсрочек в связи с учебой. Решение уехать из России принял в день мобилизации и сразу же приобрел билет, отметил он.

Россиянин сказал, что с ним уехали из страны еще двое друзей. "Они долетели до Грозного, я до Назрани (где мы пересеклись), и оттуда поехали через "Верхний Ларс". Пробка тогда была десять километров, нас довезли до ее конца и мы пошли пешком в надежде подсесть в машину в начале. Так и получилось. Ни на российской, ни на грузинской границах нам не задали ни одного вопроса - поставили штампы и пропустили. Всего дорога от дома в Москве до друзей в Тбилиси у меня заняла 29 часов», - рассказал он.

В Москве остались родители и бабушка, а также кошка, поскольку была информация, что если придется переехать в другую страну, из Грузии сложно вывозить животных, сказал россиянин.

«В Москве осталось много друзей, в основном девушек - большинство знакомых парней уехали. Родители и бабушка всё понимают и дали денег на первое время, пока я не разберусь с тем, как выводить зарабатываемые деньги. Я работаю на фрилансе переводчиком для зарубежных заказчиков - так что в этом плане для меня ничего не поменялось, я могу продолжать этим заниматься», - сказал он.

Россиянин пояснил, что отправился в Грузию, так как сюда переехало много знакомых, а сам он в этой стране впервые.

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