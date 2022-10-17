Не менее 230 повесток выдано россиянам на границе с Грузией и Южной Осетией

17 октября 2022, 21:59

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С начала работы мобильных призывных пунктов на границе с Грузией гражданам России выдано не менее 200 повесток и более 30 вручено на границе с Южной Осетией, сообщил представитель военкомата Северной Осетии. Заверения в готовности быть мобилизованными по возвращении из зарубежной поездки не убеждали пограничников на Верхнем Ларсе, рассказали пробовавшие пересечь там границу мужчины.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. На границе открылся мобильный мобилизационный пункт. К 1 октября ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию прекратился, очереди на выезд сократились. 2 октября сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде из России в Грузию. 12 октября стало известно, что мобилизационный пункт на границе с Грузией возобновил работу после перерыва

В мобильных военкоматах, развернутых на границах с Грузией и Южной Осетией на контрольно-пропускных пунктах "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" c момента их установки было выдано более 200 повесток, сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Очередей на КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" нет, все работает в штатном режиме, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Северной Осетии. В ведомстве добавили, что пограничники не занимаются вручением повесток.

За время работы мобильных призывных пунктов было выдано более 200 повесток на КПП "Верхний Ларс" и более 30 - на КПП "Нижний Зарамаг", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев . Мобильные призывные пункты, по его словам, расположены внутри контрольно-пропускных пунктов.

Абдуллаев рассказал, как проходит процедура выдачи повесток. "Останавливает человека сотрудник пограничного управления, он проверяет данные на основании списков, полученных от Генштаба, где находится вся база Министерства обороны о подлежащих призыву", - сообщил он.

Если гражданина России, который намерен выехать из России, пограничники находят в списках Минобороны, то "его выезд ограничивается" и его направляют "к сотруднику военного комиссариата, который вручает ему повестку о необходимости явиться в военный комиссариат", пояснил Абдуллаев.

Гражданам Южной Осетии, имеющим двойное гражданство, вручаются повестки, если они состоят на учете в военном комиссариате в Северной Осетии. "Если человека нет в базе, его никто не остановит", - отметил представитель республиканского военкомата.

По пути на контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" уже при выезде из Владикавказа можно увидеть несколько больших баннеров, на которых указано, что на КПП развернут контрольный пост военного комиссариата республики Северная Осетия-Алания для проверки граждан, выезжающих за пределы границ Российской Федерации.

Автомобильных пробок сейчас нет, есть лишь небольшое скопление грузовиков в районе села Чми, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на границе с Грузией.

Молодой человек из Ставропольского края рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что направляется в Бурсу (Турция), где его матери должны 17 октября делать операцию, но пограничники его не пропустили.

"Я 2-го числа (октября) погасил долги по кредиту, но по базе меня не пропустили. Там (у пограничников) нет данных о погашении задолженности и меня развернули", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он является гражданином России, не прячется от военкомата, повестка ему не приходила.

Михаил столкнулся с похожей проблемой - у него были долги по кредиту, но он утверждает, что все погашено.

"Сын с женой проехали, а меня не пропустили. Я еду в Грузию навестить родителей, я гражданин России. Пограничники сказали ждать- каждые девять часов к ним приходят новые данные и я смогу узнать, можно ехать или нет, поэтому стою тут", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мобилизации Михаил не боится - ему 53 года, повестка ему не приходила. Мужчина посетовал на то, что придется долго ждать и на отсутствие рядом гостиницы. Также, по его словам, таксисты завышают цены на услуги.

Корреспондент "Кавказского узла" затем отправился на КПП "Нижний Зарамаг" и убедился, что и там нет пробок.

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