На КПП в Северной Осетии вновь начали вручать повестки

13 октября 2022, 04:52

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Пункты призыва для вручения повесток подлежащим частичной мобилизации снова развернуты на границе с Грузией и на границе с Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. На границе открылся мобильный мобилизационный пункт. К 1 октября ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию прекратился, большой очереди из легковых автомобилей больше нет. 2 октября сотрудник военкомата Северной Осетии сообщил, что военнообязанным вручили более 180 мобилизационных повесток на выезде из России в Грузию.

"После поручения главы Северной Осетии Сергея Меняйло мы вновь открыли пункт призыва на границе с Грузией. Он был свернут после нормализации обстановки с наплывом желающих выехать из России. Сейчас вновь начали вручать повестки подлежащим частичной мобилизации из числа желающих пересечь границу с Грузией. Также открыли пункт призыва на границе с Южной Осетией", - сказал заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев, слова которого 12 октября приводит ТАСС.

После возобновления работы мобильных мобилизационных пунктов на границе с Грузией желающим выехать из России вручили восемь повесток, на границе с Южной Осетией - пять, информирует "Основа".

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