Малоимущие жители пожаловались на сложности с арендой жилья в Тбилиси из-за наплыва мигрантов

02 октября 2022, 00:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Наплыв мигрантов, которые уезжают из России в Грузию на фоне частичной мобилизации, вызвал очередное подорожание аренды жилья в Тбилиси. Если в феврале-марте подорожала аренда дорогой недвижимости, то в эту волну мигранты предпочитают недорогие квартиры, отметили эксперты. Студенты не могут снимать подорожавшее жилье и кооперируются с друзьями, другие же малоимущие граждане вынуждены уезжать из столицы.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 27 сентября указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. 1 октября журналист Заур Фарниев опубликовал видео об отсутствии пробок на Верхнем Ларсе, из ролика следует, что на КПП "Верхний Ларс" в очереди стоят только большегрузы.

В марте массовый спрос у граждан России и Белоруссии на аренду жилья в Тбилиси вызвал подорожание на рынке недвижимости в полтора-два раза.

По данным Национального банка Грузии (НБГ), на фоне объявленной в России частичной мобилизации значительно выросло число мигрантов в страну, из-за чего вырос спрос на недвижимость и, как следствие, арендная плата. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе в стране стоимость арендной платы сохранится на относительно высоком уровне.

Больше всего данная ситуация сказалась на малоимущих слоях населения, в частности, студентах.

Студент политехнического университета Валерий из Марнеули рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что столкнулся в этом учебном году с трудностями при аренде квартиры. "Мой прежний хозяин квартиры поднял цену, моя семья не смогла справиться с такими расходами. Раньше я снимал однокомнатную квартиру на окраине Тбилиси примерно за 100 долларов. Но мы договорились с друзьями из Марнеули, втроем сняли двухкомнатную квартиру со старым ремонтом в Тбилиси в районе Сабуртало за 1000 лари (примерно 355 долларов США). Мне приходиться платить на 20 долларов больше, но из Сабуртало мне легче добираться до учебы», - сообщил он.

Студентка университета «Бизнеса и технологий» Кети рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также вынуждена снимать квартиру, так как ее родители живут в Терджола. «Мне приходится совмещать учебу и работу. Правда, я тестирую компьютерную аппаратуру, и это напрямую связано с моей будущей специальностью. Но в этом году мне пришлось снимать квартиру вместе с моей подругой. Конечно, выходом из этого тупика было бы, если бы нам предоставляли общежитие. Но общежития у нашего университета нет. Даже у государственного университета общежитие в таком ужасном состоянии, что жить там невозможно. Студенты устраивали несколько акций, но никакого результата нет», - сказала Кети.

Пенсионеры Анна и Тамаз лишились своей квартиры примерно 20 лет назад, когда матери Тамаза понадобилась срочная операция. «20 лет назад не было программы государственной страховки, нам пришлось продать квартиру, чтобы помочь моей свекрови. Конечно, мы думали, что сможем купить квартиру. Но нам это не удалось. Все эти годы мы снимали однокомнатную квартиру в районе Варкетили в Тбилиси. Теперь нам придется вернуться в наш деревенский дом в Гурию. Счастье, что мы не продали этот дом в свое время», - рассказала Анна корреспонденту "Кавказского узла".

За последние две недели количество посетителей крупнейшего сайта объявлений о недвижимости ss.ge увеличилось до 60 000, из них 30% составляют иностранные граждане.

Как сообщила «Интерпрессньюс» директор ss.ge Ника Джапаридзе, количество уникальных посетителей сайта увеличилось на 15 тысяч в сутки, а доля иностранных граждан увеличилась с 15% до 30%.

По его словам, поток посетителей особенно вырос, когда увеличился поток граждан из России в Грузию.

«За один день на сайт заходит 60 000 уникальных посетителей. Такая тенденция наблюдается последние 10-14 дней. 30% из них приехали из-за границы", - рассказал Джапаридзе.

Эксперт инвестиционного банка Galt & Taggart Каха Самкурашвили сообщил "Евроньюс", что российские граждане в основном арендуют квартиры. "В марте хлынул большой поток мигрантов. Это оказало огромное влияние на рынок аренды. Поэтому в апреле цены подскочили в среднем на 60%. Затем они стабилизировались и просто колебались. Этот спрос на недвижимость исходит в основном от состоятельных мигрантов, они арендуют недвижимость, потому что покупка кажется им нецелесообразной в нынешних условиях, когда их присутствие здесь находится под большим вопросом", - сообщил он.

Председатель Национальной ассоциации недвижимости Грузии Важа Мебагишвили, сообщил "Евроньюс", что после объявления частичной мобилизации в России вырос спрос на недвижимость. "Однако приезжающие не готовы к большим тратам и не могут позволить себе покупку земли и квартир. Если в предыдущую волну миграции мы видели спрос на высокобюджетную статусную недвижимость, то сейчас спрос идет на недорогие квартиры, в которых хотят жить 5-10 человек", - отметил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.