Оставлен в силе штраф участнице митинга против мобилизации в Нальчике

14 ноября 2022, 16:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу нальчанки Сакимы Хуштовой на штраф за дискредитацию военных. Слова женщины на митинге против мобилизации не дискредитировали армию, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу Нальчика Сакиму Хуштову, признав ее виновной в дискредитации военных. По версии полиции, Хуштова находилась на площади, где проходила акция против мобилизации, и "проявляла явное пренебрежение к проводимой политике, высказывая свои ошибочные суждения". В суде женщина пояснила, что спонтанно приняла участие в митинге по пути домой, увидев людей на площади, и поддержала митингующих.

25 сентября участницы акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников и заявляли, что нельзя допустить отправки на Украину мужчин без профессиональных военных навыков. На следующий день чиновники вышли к участникам новой акции протеста против мобилизации, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Участницы акции эмоционально спрашивали чиновников, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе штраф Сакиме Хуштовой за высказывания, сделанные 26 сентября на народном сходе в Нальчике, сообщает сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале.

Решение о штрафе обжаловала Сакима Хуштова, в апелляционном суде ее интересы представлял адвокат Султан Тельхигов. В апелляционной жалобе указано, что у женщины не было цели дискредитировать армию, Хуштова лишь выразила несогласие с методами мобилизации. В частности, она говорила о случаях призыва людей, которые по закону не подлежат мобилизации.

Также в жалобе подчеркивается, что по делу не проводили лингвистическую экспертизу, хотя оценка понятий «дискредитация» и «призыв» требует специальных познаний в области лингвистики, говорится в сообщении "Мемориала".

После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки призвать людей, которые в силу возраста и состояния здоровья не должны отправляться в зону военных действий. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, в ходе которой были призваны 300 тысяч человек. Ранее "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

В суде выступил старший участковый уполномоченный Рамазан Алабов, который составил протокол. Он заявил, что Хуштова говорила фразу: «Мы мамы, мы не хотим воевать, не хотим, чтобы забирали наших детей». На вопрос судьи, по какой причине для административного протокола он выбрал именно эту фразу, полицейский не смог ответить.

«По Конституции мы не обязаны соглашаться с тем, что происходит. Она не имеет право на высказывания?» — спросила судья у участкового. Тот признал, что такое право у женщины есть, но отметил, что своими словами она дискредитирует российскую армию.

Адвокат Султан Тельхигов поинтересовался, имеет ли полицейский лингвистическое образование и проводилось ли лингвистическое исследование. Участковый ответил, что нет. При этом суд отказался удовлетворить ходатайство защиты о проведении лингвистической экспертизы.

В прениях Султан Тельхигов отметил, что слова Хуштовой «Мы — мамы, мы не хотим воевать» никак не дискредитируют российскую армию. Однако судья объявила, что оставляет решение суда первой инстанции без изменений, сообщили правозащитники.

На сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии информация о заседании, по состоянию на 16.44 мск, недоступна. "В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется на странице поиска на сайте суда.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.