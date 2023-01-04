Отчет о помощи семьям мобилизованных из Баксанского района вызвал критику в соцсети

04 января 2023, 18:03

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В дома трех семей мобилизованных проведены газ и отопление, отчиталась администрация муниципалитета в Кабардино-Балкарии. Внимания властей заслуживают все жители, а не только отправившие близких на военную операцию, упрекнули чиновников пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию, а 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О помощи трем семьям мобилизованных администрация Баксанского района отчиталась 30 декабря 2022 года в своем телеграм-канале. В частности, "буквально на днях" провели отопление в дом семьи Шугушевых из села Жанхотеко, у которых мобилизован сын. "Купить и установить оборудование помогла администрация Баксанского района – по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова", - говорится в сообщении.

Также отопление проводят в доме семьи Тутовых из Куба-Табы и семьи Шуковых из Нижнего Куркужина, у которых также мобилизованы родственники, отмечается в публикации. По состоянию на 18 мск 4 января, под ней размещен один комментарий. "Самый лучший!" – написал автор комментария Lord_745i.

Сообщение о том, что трем семьям мобилизованных из Баксанского района провели отопление, размещено также в Instagram*-паблике 07_kbr. "По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в муниципалитетах республики решают жилищно-бытовые вопросы в семьях участников специальной военной операции. У каждой семьи теперь – автономный отопительный котел. К домам подведен газ, смонтированы батареи и трубы. Все это стало для жителей Баксанского района настоящим подарком к Новому году", - говорится в сообщении.

К 18 мск 4 января под публикацией размещено 22 комментария. Авторы большинства из них подвергли чиновников критике. "Боже мой! Администрация и муниципалитет Баксанского района, вы чем кичитесь? Чтобы людям провести газ и дать в дома тепло, нужно отправить сына или отца на [военную операцию]? Очнитесь, 21 век! Это ваша обязанность - заботиться о людях!" – написала, в частности, tairova2306.

"Почему для того, чтобы создать человеческие условия, нужно жертвовать самым дорогим? Нашли чем гордиться, до этого не нужно было делать свою работу?" – поинтересовалась r.sabrie. "А те, у кого нет мобилизованных, могут и замёрзнуть?" – саркастически заметила lianakulimova307.

"Ужас какой, за что хвастаться, газ провели! Это должны получать все", - возмутился 22_01_60. "Вы нам ваших сыновей, а мы вам тепло в дом дадим или автомобиль? А что вы раньше делали, какими делами занимались, что не видели что у вас под боком?" – упрекнул чиновников amir.sosranov.karabugaev.

"Помогать надо всем, не только мобилизованным", - заметила alenka_nails07. "Лично у нас отопления не было, к нам пришли, записали всё, что нужно, и всё, больше ничего не увидели. Прождали два месяца, уже становилось холодно, мы своими силами кое-как сами провели отопление", - поделилась kamergoeva_unacheva.

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