Контрактник-отказник из Ростовской области попал в плен на Украине

08 февраля 2023, 00:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Десантник Николай Карташев был приговорен военным судом в Новочеркасске к условному сроку за самовольное оставление части, которая участвовала в военной операции на Украине. После приговора он вновь был отправлен на Украину и попал в плен, сообщили его мать и брат.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, указали правозащитники.Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября 2022 года министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября 2022 года пресс-секретарь Путина.

Осужденный в декабре 2022 года за самовольное оставление части ефрейтор Николай Карташев, служивший в десантной части под Псковом, попал в плен на Украине, куда его отправили несмотря на приговор суда и условный срок, сообщила 7 февраля "Медиазона"*.

По словам матери Ирины Карташевой, 6 февраля ей позвонили с украинского номера и сообщили, что сын в плену, а потом передали трубку Николаю, который сообщил, что попал в плен и с ним обращаются хорошо. Родственники подали обращение в военкомат и в воинскую часть.

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес Карташеву приговор 16 декабря 2022 года. В пресс-службе суда сообщили, что Карташеву назначили год условно, так как он дважды не явился в часть во время боевых действий на Украине. Молодой человек самовольно вернулся из зоны боев и отправился домой в Ростовскую область, говорится в публикации.

Когда решение суда вступило в силу, Николай пришел за приговором к прокурору, тот сказал ему явиться в псковскую воинскую часть, откуда десантника вновь направили на Украину. "Сказали, контракты не расторгаются и отправили дослуживать полгода контракта", — приводятся в публикации слова брата Николая Дмитрия Карташева.

В карточке дела на сайте Новочеркасского гарнизонного военного суда указано, что дело Карташева поступило в суд 20 ноября, состоялись два заседания суда, приговор был вынесен 16 декабря. Судебное решение на сайте не опубликовано.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.