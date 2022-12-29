Кадыров назвал публичные извинения опровержением лжи

29 декабря 2022, 20:11

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Власти Чечни работают с теми, кто распространил ложь или нарушил принятые в республике правила жизни, однако не принуждают их к публичным извинениям, заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснил, что провинившиеся должны извиняться не перед ним лично, а перед народом Чечни.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России, дойдя и до Москвы. Например, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится. Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки 19 августа, извинился за свое поведение. В октябре трое парней извинились перед мусульманами за видео с танцем юноши в розовом платье на въезде в Грозный. Один из парней с синяком под глазом сообщил, что уже понес наказание за этот поступок.

Люди, которые извиняются перед чеченцами и лично Рамзаном Кадыровым, не принуждаются к извинениям, заявил сегодня глава Чечни на пресс-конференции. "Люди сами перевели все в это русло, якобы мы делаем все, чтобы человек извинился. Нет, мы хотим показать народу, что этот человек был не прав, клеветал на нас", - привело его слова чеченское агентство "Грозный информ".

Кадыров указал, что извинения важны, чтобы опровергнуть ложь, а извиняются те, кто распространил ложь перед народом. "Чтобы он рассказал это сам, я встречаюсь с ними, чтобы другие люди видели, что есть среди общества такие, которым не стыдно, говорить то, чего нет. Я хочу показать и доказать людям, что мы никогда не позволим нарушать правила жизни и этику нашего народа. Те люди, которые переходят красную линию, мы с ними работаем, мы их не заставляем, мы им показываем по факту, что он не прав. И в последующем, они должны извиниться не передо мной, а перед народом, что они ввели его в заблуждение, что они заставили их нервничать и страдать"- сказал Рамзан Кадыров.

Папа римский Франциск, говоря о событиях на Украине в интервью журналу America 28 ноября, назвал "самыми жестокими" бойцов из России, которые не придерживаются "русской традиции - чеченцы, буряты". Рамзан Кадыров назвал Франциска его "жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ". Ватикан извинился за слова папы римского, сообщила 15 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кадыров заявил, что Чечня приняла извинения Ватикана и пригрозил тем, кто тронет чеченцев. ""Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность", - процитировало сегодня его слова ТАСС.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и за критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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