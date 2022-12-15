Захарова рапортовала об извинениях Ватикана за слова о чеченцах

15 декабря 2022, 14:40

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Ватикан извинился за слова папы римского за слова о жестокости военных из Чечни и Бурятии, сообщила сегодня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как писал "Кавказский узел", папа римский Франциск, говоря о событиях на Украине в интервью журналу America 28 ноября, назвал "самыми жестокими" бойцов из России, которые не придерживаются "русской традиции - чеченцы, буряты". Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев счел слова папы римского нападками на Рамзана Кадырова и его традиционные ценности. Глава парламента Чечни Магомед Даудов назвал примитивными высказывания папы римского, а муфтий республики Салах Межиев посоветовал понтифику читать Лермонтова. Комментируя высказывание папы римского Франциска о жестокости чеченцев-комбатантов на Украине, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его "жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ".

Россия получила от Ватикана извинения за слова папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в зоне российской военной операции на Украине, заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова.



"Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам с Ватиканом получено официальное обращение, которое содержит заявление от имени государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика", — сказала Захарова на брифинге, запись которого опубликована в YouTube-канале министерства иностранных дел России.

"Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира", - процитировала официальный представитель ведомства заявление Ватикана.



Захарова подчеркнула, что такой подход к своим ошибкам вызывает у Москвы уважение. "Способность признавать ошибки все реже встречается в современном международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. <...> Мы считаем, что данный инцидент исчерпан", — заявила она.

К 14.35 мск на сайте МИД России, а также на сайтах Ватикана нет информации об официальном извинении за высказывания понтифика о чеченцах и бурятах.

12 декабря в своем Telegram-канале, комментируя предложение Ватикана стать переговорной площадкой Киева и Москвы, Захарова отметила, что Россия так и не получила извинений за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах. "Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил", - написала она тогда.

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