Кадыров заявил о своем праве баллотироваться в президенты

29 декабря 2022, 19:26

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Глава Чечни Рамзан Кадыров указал в ходе пресс-конференции в Грозном, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, но никогда не будет этого делать.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", сказал 4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Аналитики предположили, что за словами Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность. 6 сентября Кадыров в видеообращении заявил, что разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее. Он пояснил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. Заявлением о возможной отставке Рамзан Кадыров хотел подстегнуть свое продвижение по карьерной лестнице, но не получив ожидаемой реакции на свои слова, заявил о планах остаться на должности, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой гражданин страны, но никогда не будет этого делать.

При этом он отметил, что имеет полное право выдвигаться на пост президента. "Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать", - привело его слова на пресс-конференции в Грозном ТАСС.

Кадыров объяснил свое нежелание баллотироваться на высший пост в России, тем что практически невозможно руководить страной после такого "мудрого и сильного человека" как Владимир Путин. Кадыров пожелал ему еще долго оставаться на посту и пообещал много помогать, сообщило сегодня РИА "Новости".

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики — это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся. Я прошу, и сегодня прошу, я с удовольствием готов оставить власть", — сказал Рамзан Кадыров. Заявления Кадырова об отставке — во многом игра на публику, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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