Жалоба чеченских сельчан Кадырову напомнила о практике публичных извинений

24 августа 2022, 15:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Гикало попросили главу Чечни помочь подключиться к газопроводу и электросетям, по их словам, обращения к местным чиновникам не приносят результата. Пользователи Instagram* предположили, что за публичным обращением к Кадырову могут последовать извинения сельчан.

Жители поселка Гикало (переименован в поселок имени Элимханова - Примечание "Кавказского узла") попросили Рамзана Кадырова обеспечить сельчан газом и электричеством. Видеозапись с обращением была опубликована в Instagram*-паблике "ЧП Грозный №1".

Один из сельчан рассказал, что речь идет о новых домах в поселке. "Это не такое уж и большое место, по длине и ширине - примерно километр на километр. Живущим людям нужны газ и свет. Здесь ни газа, ни света нет, люди живут тут годами. Поселок уже готов, больше половины людей живет (в своих домах). Тут рядом недалеко проходят и газовая линия, и световая (электрическая), и водопровод. Удобно подвести (линии). Мы делали обращения, но никакого результата нет, ничего не решается. Наше обращение к падишаху (Кадырову), ради Всевышнего и Пророка, обрати внимание (на проблему) Мы много лет ходили, и в управление ходили, другие места. Ничего не решается, есть только обещания", - перевел "Кавказский узел" слова автора обращения. На видеозаписи рядом с ним стоят еще четверо мужчин и ребенок.

Эта запись к 15.00 мск в Instagram*-паблике, на который подписаны 294 тысячи человек, набрала 14,6 просмотров и 17 комментариев. Ряд авторов комментариев на русском языке возмутились ситуацией. "21-й век, нет газа и воды, даже не верится в это", - написал amsterdam01_. "Очень надеемся, что будут приняты меры", - прокомментировала zulihan_abdulkadirova_.

Несколько пользователей отметили, что ждут сюжета в связи с обращением сельчан на ЧГТРК "Грозный". "Ждём теперь ответ ЧГТРК", - написал hijikho. "ЧГТРК срочно", - согласился cocinero__negro. "Тебя тоже покажут, если много болтать собрался", - указал isstukh.

На реакцию комментаторов на просьбу жителей поселка обратил внимание пользователь "Кавказского узла" franchesca. Комментаторы "не исключают, что авторов обращения могут вызвать на местное ТВ и прилюдно отчитать", отметил он. "Такие вещи, надо признать, случаются достаточно часто. Жалобщиков ни республиканская власть, ни власти на местах не жалуют", - говорится в комментарии.

"Кавказский узел" писал, что 5 сентября 2021 года в соцсети Instagram* распространился ролик с жалобами на водоснабжение в селе Алхазурово. Воды нет на двух улицах – Кадырова и Мирзоева, – а также в центральной мечети и двух школах, утверждалось в пояснении к видео. В тот же день вечером в соцсети появился еще один ролик, на его кадрах старейшины осудили жительницу села Алхазурово, которая пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Старожилы предпочли отрицать наличие проблем, а не способствовать их решению, отметили пользователи Instagram. При этом огласка проблемы с подачей воды в селе привлекла внимание властей, которые пообещали устранить ее.

Жалобы и ранее заканчивались для чеченцев публичными извинениями. Так, в декабре 2015 года Айшат Инаева, пожаловавшаяся ранее на тяжелое положение жителей Чечни в своем аудиообращении, на записи ЧГТРК "Грозный" отказалась от своих слов и попросила прощения у Кадырова. В мае 2016 года житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни, который подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол, принес извинения, показанные в эфире ЧГТРК "Грозный". На записи Джалалдинов заявил, что по собственному желанию извинился перед Кадыровым. После принесения извинений Джалалдинову позволили вернуться в родное село и пообещали помочь ему с восстановлением сгоревшего дома.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.