Две жительницы Чечни подверглись публичному порицанию за оккультизм

03 декабря 2022, 06:55

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Главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев публично отчитал двух жительниц Чечни, задержанных силовиками за оказание оккультных услуг, следует из репортажа телеканала "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года в Чечне усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством. Так, 12 марта был опубликован видеосюжет о жительнице Чечни, в вину ей вменили проведение колдовских обрядов.

Телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Минувшей ночью на странице ЧГТРК "Грозный в Instagram*, был опубликован видеорепортаж, на кадрах которого показаны главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев, две женщины и еще несколько мужчин. Все они стоят в помещении. Эльжуркаев ведет разговор с женщинами на чеченском языке.

В ролике сказано, что будто бы жительницы Чечни Роза Гастиева и Зулай Ахмадова гадали на картах. "Правоохранители задержали очередных мошенников, оказывавших оккультные услуги. Одна из аферисток Роза Гастиева рассказала, что в своей работе сотрудничает с душой христианского монаха-отшельника ливанского происхождения. Ее коллега – Зулай Ахмадова называла себя гадалкой-предсказательницей. Несмотря на это, свое задержание женщина предсказать не смогла", – сказано в описании видео.

Адам Эльжуркаев провел жительницами Чечни профилактическую беседу, также сказано в описании к ролику.

На 06.55 мск это видео на странице ЧГТРК в Instagram*, на которую подписаны около 971 тысячи пользователей, набрало 844 отметки "нравится" и 126 комментариев.

Напомним, гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне борьбы с магами и колдунами, объявленной Рамзаном Кадыровым, были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Телесюжеты с публичными покаяниями колдунов в Чечне – лишь часть практики публичных извинений, которая с подачи главы республики Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Подробнее о случаях принуждения к извинениям можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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