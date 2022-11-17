Дагестанские комики сочли избыточным принуждение к извинениям за шутку

17 ноября 2022, 20:15

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Шутки не должны становиться поводом для угроз и принуждения к извинениям, а властям не следует вмешиваться в сферу юмора, отметили дагестанские комики и журналист, комментируя извинения бригадира съемочной группы и актеров массовки за шуточное видеообращение якобы от имени вооруженных членов сельского джамаата.

Как писал "Кавказский узел", полиция Дагестана опубликовала видео с извинениями бригадира съемочной группы и актеров массовки за шуточное видеообращение якобы от имени вооруженных членов сельского джамаата. В Дагестане не на все темы можно шутить, предупредило МВД. Видеоролик является шуткой, и принуждать извиняться за него необходимости не было, считает большинство комментаторов Telegram-канала МВД Дагестана. Некоторые пользователи, впрочем, отметили, что за подобные проступки извиняться необходимо.

Власти и силовые структуры должны отличать шутку, не имевшую дурного умысла, от нападок и оскорблений, уверен комик Нурмет Казимов.

"Да, шутки могут быть неудачные, неуместные, хотя в данном ролике пародия вышла довольно смешная, на мой взгляд. Но за шутки никто не должен извиняться. Это сугубо индивидуальная вещь: кто-то посчитает эту шутку смешной, кто-то неуместной, а кто-то даже умудрится оскорбиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Казимов много шутит на темы, связанные с Дагестаном, но извиняться за юмор ему еще не приходилось.

"Пока что не приходилось, к счастью. Максимум сталкивался с оскорблениями в сообщениях. И не сказал бы, что у меня "черный" юмор, но каламбуры люблю. И даже в безобидных шутках находятся те, кто считает подобное неуместным", - отметил он.

В декабре 2017 года звездам телеканала ТНТ пришлось дважды извиняться перед жителями Ингушетии за номер в программе Comedy Woman. Одна из актрис сыграла в нем девушку, которая работает в эскорт-агентстве. Исходя из диалога актрис в сценке Comedy Woman, на ингушском языке выругалась девушка-еврейка, однако пользователи соцсетей сочли, что в номере разыгрывается миниатюра про проститутку из Ингушетии.

По его мнению, в этой истории есть параллели с кейсом с Comedy woman, когда пришлось извиняться перед ингушами и с извинениями за шутку про осетинские пироги. "А насчет параллели - то она есть и очень прямая. Все обижаются и кажется, что нет этому конца. Нам стоит научиться различать юмор и реальное оскорбление, и я очень удивился тому, что стольким осетинам не понравилась эта шутка", - сказал Казимов.



Комик не исключает, что сами извинения перед кавказскими народами или конкретными кавказскими политиками могут стать отдельным комическим жанром.

"Как жанр - вполне, будет смешно посмотреть пародию на извинения на камеру, а потом извиниться за эти извинения и так по кругу. Пик абсурда. А если серьезно, то эта вся тенденция извинений выглядит очень безумно. Представляешь, как гордый кавказский народ сидит в интернете и оскорбляется на шутки - и смешно, и грустно становится. Надеюсь, что эта тенденция быстро уйдет в прошлое", - выразил надежду Нурмет Казимов.

В октябре 2021 года участники юмористического шоу "Игра" на телеканале ТНТ отреагировали на практику публичных извинений в Чечне, изобразив извинения собаки, которая гавкнула на главу Чечни. Пользователи интернета, посмотревшие миниатюру, сочли ее неудачной.

Комик Артур Гафаров не видит ничего плохого в том, чтобы извиниться, если шутка кого-то обидела.

"Я не знаю контекста всей ситуации, поэтому не могу судить об уместности этой шутки. Конечно, люди должны понимать, где шутка, а где нет, но мы живем не в идеальном мире. Лично у меня не вызывает трудности извиниться за неудачную шутку, однако обиды не должны перерастать в угрозы и тем более в физическое насилие. В конце концов, это просто приколы, у нас куча других более важных проблем, может, их сначала решим, а потом неудачными шутками займемся?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 октября 2021 года стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020. В своем выступлении комик, обращаясь к Лолаевой, провел аналогию между осетинским пирогом и женскими половыми органами.Даже после двух публичных извинений за шутки об осетинах Ариане Лолаевой продолжали поступать угрозы, сообщила ее тетя. Соцсети стали площадкой для безнаказанной травли, а публичные унижения вслед за Чечней и Дагестаном входят в практику и в Северной Осетии, указали аналитики.

Он тоже видит параллели с кейсом с Comedy woman, когда пришлось извиняться перед ингушами и с извинениями за шутку про осетинские пироги.

"Конечно, есть параллели. Печально, что комикам угрожают расправой за шутки. Всегда можно просто закрыть видео и посмотреть что-то другое. Очень хочу, чтобы люди реагировали на неудачные шутки только таким образом», - подчеркнул комик.

Комик, участник одного из дагестанских стендап клубов, пожелавший остаться неназванным, также убежден, что не силовые структуры и власти должны оценивать, смешная шутка или нет.

"Удачность или неудачность шутки можно определить смехом в зале. Если над ней не смеются, то она неудачная. Если шутка не смешная, то она может походить на оскорбление. Однако, нужно всем держать в голове, что у большинства комиков нет задачи обидеть. У них задача рассмешить людей. Но думаю отличить оскорбление от шутки бывает очень непросто, особенно человеку, который в юморе не разбирается. В любом случае, если шутка, действительно, кого-то оскорбила, то извиняться нужно. Но хотелось бы, чтобы это выглядело искренне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комик указал, что власти пытаются вторгаться в сферу юмора. "Ну вообще мне кажется, что шутки про другие национальности - это та тема, на которую нам ещё предстоит научиться нормально шутить и научиться нормально реагировать на это. Возможно, это какой-то внутренний конфликт общества, который находит выход через такие шутки и реакцию на них. В этом плане можно провести параллель с делом Идрака Мирзализаде тоже. Только там комика наказывает государство. В результате комик в России боится и санкций от государства и угроз от возмущенных жителей кавказского региона", - отметил он.

30 августа 2021 года МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде, отбывшему административный арест за шутку о ксенофобии. После этого Мирзализаде покинул Россию и отправился в Белоруссию, а затем, по неподтвержденным данным, в Турцию. В октябре 2021 года Замоскворецкий суд частично удовлетворил иск Мирзализаде и обязал МВД установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ, а не пожизненный. Однако защиту это решение не удовлетворило, и она подала апелляцию. Мосгорсуд в декабре 2021 года отказался удовлетворить жалобу защиты Мирзализаде. 21 марта Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск Мирзализаде к МВД с просьбой признать незаконным решение о запрете ему въезда и пребывания в России на 14 лет. Мирзализаде просил сократить срок запрета на въезд в Россию до года.

В его карьере были случаи, когда кто-то обижался на шутку, но извиняться не приходилось.

"Был период в самом начале, когда я много шутил про церковь и этой шуткой обидел одну девушку. Но сейчас ситуация другая. У меня есть шутка про то, как моя знакомая перестала общаться с парнем на сайте знакомств, как только узнала, что он из Дагестана. И я высмеиваю её поведение, но стал опасаться, что дагестанцы могут не так понять и на всякий случай перестал её рассказывать", - вспомнил он.

Принятая в Чечне практика публичных извинений распространилась и в других регионах России. Она укоренилась и в Дагестане: в частности, МВД республики неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки, однако видео с извинениями за шутку было опубликовано впервые.

Заместитель главного редактора дагестанской газеты "Черновик" Магомед Магомедов не помнит случаев, когда в МВД Дагестана оценивали, насколько смешная шутка.

"Это первый такой случай на моей памяти. Власти могут вторгаться в сферу юмора только в том случае, если юмор оскорбляет по национальному, религиозному признаку, если она провоцирует на преступления экстремистского характера, несет откровенно расистский смысл. В этих случаях силовые структуры могут начать определенные процедуры. Но это не должно делаться подобным образом, когда МВД заставляет юмористов извиняться. На мой субъективный взгляд, эта история показала, что отдельно взятые руководители не имеют чувства юмора и они немного отдалены от реальности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Публичные извинения уместны в тех случаях, когда человек не только нарушил закон, но и при этом публично пренебрег общественным мнением, заявило в июне МВД Дагестана. Часть пользователей Telegram выступила против практики публичных извинений, а их оппоненты согласились с мнением ведомства.

По его словам, содержание ролика явно несло шутливый характер и не представляло какой-либо опасности. "Понимаете, Дагестан – это территория, которая видела и террористические группы, и кровь, и насилие. И в Дагестане умеют различать сцену с каким-то юмором, пусть не самого лучшего уровня, и реальные угроз и опасности. Откровенно непонятно, что именно возбудило такого интереса МВД к ним. На мой взгляд, этот ролик не мог привести к тому, что жители Дагестана вспомнили бы о событиях десятилетней давности и побоялись бы их повторения", - отметил он.

В 2010-2016 годах на Северном Кавказе в результате вооруженного террора погиб 6361 человек, больше всего погибших пришлось на Дагестан. В 2010 году в республике погибли 685 человек, в 2011 - 824, в 2012 - 695, в 2013 - 641, 2014 - 293, в 2015 - 153 и в 2016 году - 204. Среди жертв были как силовики и боевики, так и мирные жители, следует из инфографики "Кавказского узла", основанной на собственных данных и информации из открытых источников.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".

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