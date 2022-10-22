Оставлен в силе приговор Свидетелю Иеговы* из кубанской станицы

22 октября 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция в Краснодаре не удовлетворила жалобу на приговор Свидетелю Иеговы* из станицы Холмской Александру Николаеву, осужденному на 2,5 года колонии по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года Абинский райсуд признал 48-летнего Свидетеля Иеговы* из станицы Холмской Александра Николаева участником деятельности экстремистской организации и приговорил его к 2,5 года лишения свободы.

По версии следствия и суда, Александр Николаев совершил преступление против "основ конституционного строя и безопасности государства" в связи с тем, что изучал с родными и близкими библейский рассказ о рождении у патриарха Иакова сыновей и дочери. В уголовном деле не было ни одного потерпевшего, а в вину отцу пяти детей было поставлено посещение единственной встречи верующих. Прокуратура требовала для него три года колонии.

Суд в Краснодаре утвердил приговор Свидетелю Иеговы* из станицы Холмской Александру Николаеву, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"** в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE".

Решение не удовлетворять апелляционную жалобу Николаева принял 20 октября Краснодарский краевой суд, сообщает сайт, освещающий преследование Свидетелей Иеговы* в России.

Приговор вступил в силу, но Александр Николаев настаивает на своей невиновности. Поскольку он провел в СИЗО почти 13 месяцев, которые идут в счет назначенного наказания по принципу "день за полтора", предполагаемая дата освобождения Николаева из колонии - 19 сентября 2023 года, говорится в публикации.

На сайте Краснодарского краевого суда, по состоянию на 13.58 мск 22 октября, карточка дела Александра Николаева недоступна в полном объеме. Согласно информации на сайте суда, 20 октября состоялось лишь одно заседание по апелляционной жалобе на приговор по делу об участии в деятельности экстремистской организации, вынесенный Абинским райсудом. Имена участников процесса в карточке скрыты, судебный акт к ней не прикреплен.

"Обратите внимание, что по запрещенным к публикации категориям дел (материалов) фамилии сторон (участников судебного процесса)

не отображаются, поиск таких дел (материалов) по фамилиям сторон не осуществляется", - поясняется в предупреждении на сайте краевого суда.

Напомним, уголовное дело Александра Николаева было возбуждено в начале апреля 2021 года, а через некоторое время в нескольких домах Свидетелей Иеговы* в станице Холмской прошли обыски. У Николаева были изъяты электронные устройства, детский рисунок, открытка с библейским стихом и книга о семейной психологии. 4 октября он был арестован по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Его адвокат Антон Омельченко заявил, что документы по делу были сфальсифицированы.

Помимо Николаева, не менее четырех верующих из станицы Холмской были приговорены к лишению свободы по обвинению в экстремизме. Так, Василий Мелешко был осужден на три года лишения свободы, к 7,5 года был приговорен 63-летний Александр Ившин, 46-летнему Олегу Данилову назначили три года, а 44-летнему Александру Щербине - два года колонии.

В августе 2022 года Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе приговор Александру Щербине. Ранее суды оставили в силе приговоры Александру Ившину, Олегу Данилову и Василию Мелешко.

Свидетелей Иеговы* подвергают уголовному преследованию и в других регионах юга России. В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, сообщили 14 апреля "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года Верховный суд республики назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за необоснованное уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.