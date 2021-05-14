Свидетель Иеговы* из Майского обвинен в экстремизме

14 мая 2021, 00:58

Житель Майского Кирилл Гущин обвиняется в том, что вовлекал людей в деятельность запрещенной экстремистской организации, проводя богослужения.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая 2020 года в Майском прошли обыски в домах местных Свидетелей Иеговы* - Светланы и Кирилла Гущиных, Зареты Ортановой, Ольги Шульгиной, Оксаны Доминовой и Светланы Дубовиной. После обысков верующих допрашивали в отделении одной из силовых структур, а затем отпустили. Следствие заподозрило жителей города Майского в Кабардино-Балкарии в создании организации Свидетелей Иеговы*.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о признании 396 их организаций экстремистскими, попав под уголовное преследование. Следователи вменяют им попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Свидетель Иеговы* Кирилл Гущин подозревается в вовлечении в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ), 28 апреля ему предъявили обвинения, сообщается 13 мая на одном из сайтов, отслеживающих преследование верующих. Следствие полагает, что Гущин «путем активных действий, а именно уговоров, призывов к религиозному единству... предпринял активные действия, выразившиеся в проведении богослужений, состоящих из последовательного исполнения песен… и молитв».

Ранее Гущину было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК) она основании аудиозаписи богослужений, сделанных секретным свидетелем и ее показаний, сообщил "ОВД-Инфо".

В конце апреля из дела Гузщина выделили новое уголовное дело против его супруги Светланы Гущиной. Среди подозреваемых по этому делу - местные жительницы Зарета Ортанова, Светлана Дубовкина, Ольга Шульгина и Аксана Доминова, отмечается в сообщении.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".