Кадыров связал затягивание спецоперации с Путиным

26 августа 2022, 21:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров призвал президента России дать чеченским бойцам закончить военную операцию на Украине. По его словам, чеченские подразделения готовы "идти на Европу".

Как писал "Кавказский узел", Служба безопасности Украины сообщила сегодня, что Рамзан Кадыров заподозрен в подготовке и участии в военной операции на Украине, а также в намерении изменить границы Украины Глава Чечни не стал отрицать обвинения, уточнив, что "давно забрал бы Киев" и поинтересовавшись, куда явиться для допросов.

Кадыров сегодня заявил, что у "большие возможности" появились "именно у чеченских подразделений при министерстве обороны, при Национальной гвардии, при полиции". "У нас очень много появилось возможностей. С такими возможностями можно смело идти на Европу. (...) Мы много лет воевали, мы это умеем делать. Но с такими возможностями мы никогда не воевали. Спасибо министерству обороны, спасибо национальной гвардии и конечно спасибо верховному главнокомандующему, что он дал нам дополнительно более пяти тысяч бойцов полностью со всем спецоружием", - сказал он в аудио-сообщении, размещенном в его Telegram-канале.

26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы, как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. На следующий день он отметил, что благодаря Минобороны в Чечне созданы три тысячи рабочих места. Также в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса, 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров 20 августа.

Глава Чечни попросил Путина не затягивать военную операцию на Украине. "Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию", - сказал он.

До начала военной операции и после него глава Чечни не раз заявлял о необходимости и готовности присоединить Украину. "Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. (...) По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране", - отметил он на пресс-конференции в декабре 2021 года. Российские военные действуют на Украине медленно и неэффективно, заявил Рамзан Кадыров 27 февраля, посоветовав Путину как верховному главнокомандующему отдать приказ о "решительном штурме" украинских населенных пунктов. 13 марта в нескольких Telegram-каналах, в том числе ЧГТРК "Грозный", были опубликованы видео о том, что Рамзан Кадыров приехал на Украину, встретился там с чеченскими силовиками и поставил им задачу "взять Киев".

При этом до начала военной операции на Украине Кадырова после заявлений по внешнеполитическим вопросам не раз одергивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, 25 января пресс-секретарь президента отреагировал на заявление Кадырова о том, что на месте президента глава Чечни "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. "Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава российского государства", - указал Песков

Также в своем Telegram-канале не раз заявлял о готовности взять Киев. Так, 3 марта Кадыров заявил. что "парни рвутся вперед, на Киев", а 5 марта написал: "Скоро Киев будет полностью наш наш". 20 марта глава Чечни проинформировал, что решил переоборудовать под себя трофейный броневик, на котором "совсем скоро" въедет в Киев. В тот же день он пообещал, что воины-чеченцы освободят "прекрасный украинский народ" и для этого они "направились в Киев". "Мы и дальше готовы по приказу идти вперёд, с легкостью забрать Киев и страны НАТО", - указал Кадыров 18 июля. 28 июля он отметил, что чеченские бойцы готовы по приказу Путина "взять штурмом любой населенный пункт".

"Кавказский узел" также писал, что с середины июля силовики в Чечне сменили шевроны – теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи "На Киев".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.