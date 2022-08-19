Кадыров отказался объявлять "кровную месть" Зеленскому

19 августа 2022, 14:33

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отомстить за каждого убитого на Украине "брата", при этом решил не объявлять "кровную месть" президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что тот "лишь выполняет приказы Запада".

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из республики. 23 июля советник главы Чечни по религиозным делам Адам Шахидов обнародовал ролик с проповедью, в которой раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации. На религиозный подтекст участия в спецоперации указывал в марте и сам Рамзан Кадыров. 10 августа глава Чечни заявил, что для отправки на Украину готовы девять тысяч подготовленных бойцов, еще 10 тысяч находятся в резерве.

Глава Чечни сегодня сделал видеообращение и пост к нему, в котором, говоря о спецоперации на Украине, упомянул обычай "кровной мести".

"Кровная месть чеченцев - это не пережиток средневековья, как ошибочно представляют себе европейские либералы. Это единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил к нулю даже теоретическую возможность умышленного убийства", - сказано в сообщении Рамзана Кадырова, опубликованном сегодня в его Telegram-канале.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Власти Чечни заявляют о борьбе с обычаем кровной мести. Однако 4 мая 2021 года ингушский активист Магомед Хазбиев сообщил, что спикер чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном. Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Глава Чечни также обратил внимание на тех, кто выступает на стороне Украины из числа "чечноговорящих", и подчеркнул, что "как бы ни завершилась спецоперация на Украине, какой бы результат ни был в итоге - каждый из них ответит за свои злодеяния".

Он отметил, что "кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому". "Но анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его...", - заявил глава Чечни.

В своем видеообращении Кадыров повторяет выраженную в посте мысль, обещая "кровную месть" "за каждого убитого брата". "Я бы хотел заявить, что - закончится спецоперация, не закончится - мы вас всегда всю свою жизнь будем преследовать и будем уничтожать. За каждого убитого нашего брата мы вас убьем тысячами", - говорит он в видеообращении.

Пост, опубликованный в 01.08 мск, сегодня к 14.30 мск набрал 502 тысячи просмотров и 6 701 комментарий. Большинство комментаторов поддержали главу Чечни. Некоторые из них обратили внимание на слова Кадырова об итогах спецоперации. "Меня одну напрягли написанные здесь в посту слова: "Как бы ни завершилась спецоперация, каким бы ни был итог? Это как понимать вообще????" - прокомментировала Екатерина. "А почему, каким бы ни был конец СВО? Мы разве не победим?" - спрашивает пользователь под ником .. .... "У Вас появились сомнения о том, как может закончиться СВО, то есть не совсем хорошо для нас! Это не есть хорошо, ранее Вы всегда говорили более патриотично…", - написал под постом Кадырова пользователь под ником А. "Что-то появились сомнения в словах "каким бы ни был исход"!!!! Уже уверенности нет?!" - пишет 12345.

Кадыров неоднократно делал заявления в адрес президента Украины. В декабре 2021 года он сказал о необходимости и готовности присоединить Украину. "По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране", - заявил он тогда. 14 февраля Кадыров сделал еще одно заявление, в котором указал, что Зеленский должен сделать все, что от него зависит, для избежания кровопролития и установления мира. После начала спецоперации советы президенту Украины продолжились. "Хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорей позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, попросил извинений", - сказал глава Чечни на митинге в Грозном 25 февраля. 3 марта в своем Telegram-канале он порекомендовал Зеленскому "одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры". "Выход из ситуации один - полное выполнение условий российской стороны", - сказал Кадыров.

Глава Чечни с 4 июля начал публиковать в соцсети серии "сериала" "Приключения Зеленского", высмеивающего президента Украины. В съемках роликов принял участие сам Кадыров. В первом видео, которое опубликовано в Telegram-канале Кадырова, после панорамных кадров Киева на видео появляется человек, похожий на Владимира Зеленского. Он заявляет о подписании заявления о капитуляции Украины. Второй ролик появился в аккаунте Кадырова 7 июля. "После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу", - написал глава Чечни под роликом. 11 июля Кадыров опубликовал третье видео. 2 августа видеохостинг YouTube заблокировал один из роликов, который был первой частью "сериала". Пользователи сети заявили, что, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, Кадыров предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, говорится в справке "Кавказского узла" "Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском".

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