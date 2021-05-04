Магомед Хазбиев сообщил о кровной мести со стороны руководства Чечни

04 мая 2021, 17:55

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном, заявил сегодня ингушский активист Магомед Хазбиев.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывал наказание по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении на тот момент главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В ноябре 2019 года Хазбиев был задержан после призыва собраться в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста.

В Ингушетии подверглись преследованиям противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. В начале мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с лидерами ингушского движения "Мехк-Кхел", чтобы обсудить вопрос о спорных землях. Переговоры прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

"Руководство Чечни объявило кровную месть Магомеду Хазбиеву", - говорится в сегодняшней публикации на личной странице Хазбиева в Instagram. Публикация, сделанная около 15.00 мск, сопровождается видеообращением Хазбиева на ингушском языке.

По словам Хазбиева, с ним связался спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "За пять минут до него мне позвонил [депутат Госдумы Чечни] Адам Делимханов и сказал, что они недовольны моим обращением и тоже объявил мне кровную месть”, - приводятся слова Хазбиева в публикации "Кавказ.Реалий"*. Хазбиев сообщил, что угрозы озвучил и позвонивший ему имам из Сунжи. По словам Хазбиева, причиной угроз стало его недавнее видеообращение к руководству Чечни, где активист раскритиковал тех, кто, по его мнению, оскорбляет ингушский народ.

Обращение Хазбиева было опубликовано после того, как Даудов раскритиковал активиста на своей странице в Instagram. В прямом эфире Даудов в ночь на 4 мая назвал критику в свой адрес и в адрес Рамзана Кадырова "дешевым предвыборным ходом". "Я никогда не позволю говорить что-то в адрес чеченцев. Никогда не позволю и не позволял", - заявляет Даудов. При этом спикер парламента Чечни говорит, что "нам нет дела до него". "Дел полно. Надо город улучшать. Работать во благо народа <...> Рамзану [Кадырову] и дела не было никогда до него (Хазбиева. - Прим. "Кавказского узла")", - говорит Даудов на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Это последняя, по состоянию на 17.50 мск, публикация на странице Магомеда Даудова, посвященная Хазбиеву.

Два года назад, 9 марта 2019-го, спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом из-за слов об Ахмате Кадырове. Даудов пояснил, что это не угроза убийством, однако он намерен не давать возможности блогеру "говорить что угодно", указано в справке "Кавказского узла" " Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"

Хазбиев раскритиковал власти Чечни за неблагодарность ингушам

Предыдущее видео Хазбиева было опубликовано 1 мая на YouTube-канале ingushetiyaruorg2010 под заголовком "Обращение Магомеда Хазбиева к руководству Чечни и к дешевым блогерам провокаторам".

В обращении Хазбиев критикует тех, кто разжигает межнациональную рознь. Обращаясь к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, он заявил, что во время вооруженного конфликта в Чечне ингуши предали свои интересы ради беженцев из соседней республики. "Вы говорите, <...> представители Ингушетии, Дагестана предали. Где и когда? Ингушетия если и предала, то не вас, а саму себя. Мы предали свои интересы, бросили свои заботы", - приводится перевод слов Хазбиева в публикации от 2 мая в Telegram-канале ингушских активистов "ФортангаORG".

Хазбиев также заявил, что родственники грозненских полицейских, ставших жертвами теракта в конце 2020 года, "по приказу сверху" объявили кровную месть ингушским родам Тимурзиевых и Султыговых. "Это не мы тут на весь Кавказ объявляли джихад, а потом стали самыми самыми законопослушными, самыми верными сторонниками Кремля. <...> Это вы всегда так говорили, но как только в теракте были уличены лица ингушской национальности, развели целый спектакль, возложив ответственность на весь народ, на камеру постановочно объявляя кровную месть (впервые кровная месть объявлена по приказу сверху!), удерживали в заложниках невиновных женщин, пока проплаченные местные лизоблюды не приехали и не отыграли свою часть того спектакля. Вы везде подчеркивали национальность террористов, выставляли виновниками нашу сторону", - заявил Хазбиев.

Напомним, что 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых распространили видеообращение с критикой Кадырова и требованием выдать родственникам тела убитых, вызвав резкую реакцию властей Чечни. Близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых пошли на поводу у чеченских властей и согласились участвовать в организованном ими примирении кровников ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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