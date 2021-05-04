04 мая 2021, 17:55
Магомед Хазбиев сообщил о кровной мести со стороны руководства Чечни
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном, заявил сегодня ингушский активист Магомед Хазбиев.
Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывал наказание по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении на тот момент главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В ноябре 2019 года Хазбиев был задержан после призыва собраться в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста.
В Ингушетии подверглись преследованиям противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. В начале мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с лидерами ингушского движения "Мехк-Кхел", чтобы обсудить вопрос о спорных землях. Переговоры прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".
"Руководство Чечни объявило кровную месть Магомеду Хазбиеву", - говорится в сегодняшней публикации на личной странице Хазбиева в Instagram. Публикация, сделанная около 15.00 мск, сопровождается видеообращением Хазбиева на ингушском языке.
По словам Хазбиева, с ним связался спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "За пять минут до него мне позвонил [депутат Госдумы Чечни] Адам Делимханов и сказал, что они недовольны моим обращением и тоже объявил мне кровную месть”, - приводятся слова Хазбиева в публикации "Кавказ.Реалий"*. Хазбиев сообщил, что угрозы озвучил и позвонивший ему имам из Сунжи. По словам Хазбиева, причиной угроз стало его недавнее видеообращение к руководству Чечни, где активист раскритиковал тех, кто, по его мнению, оскорбляет ингушский народ.
Обращение Хазбиева было опубликовано после того, как Даудов раскритиковал активиста на своей странице в Instagram. В прямом эфире Даудов в ночь на 4 мая назвал критику в свой адрес и в адрес Рамзана Кадырова "дешевым предвыборным ходом". "Я никогда не позволю говорить что-то в адрес чеченцев. Никогда не позволю и не позволял", - заявляет Даудов. При этом спикер парламента Чечни говорит, что "нам нет дела до него". "Дел полно. Надо город улучшать. Работать во благо народа <...> Рамзану [Кадырову] и дела не было никогда до него (Хазбиева. - Прим. "Кавказского узла")", - говорит Даудов на видео, переведенном "Кавказским узлом".
Это последняя, по состоянию на 17.50 мск, публикация на странице Магомеда Даудова, посвященная Хазбиеву.
Хазбиев раскритиковал власти Чечни за неблагодарность ингушам
Предыдущее видео Хазбиева было опубликовано 1 мая на YouTube-канале ingushetiyaruorg2010 под заголовком "Обращение Магомеда Хазбиева к руководству Чечни и к дешевым блогерам провокаторам".
В обращении Хазбиев критикует тех, кто разжигает межнациональную рознь. Обращаясь к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, он заявил, что во время вооруженного конфликта в Чечне ингуши предали свои интересы ради беженцев из соседней республики. "Вы говорите, <...> представители Ингушетии, Дагестана предали. Где и когда? Ингушетия если и предала, то не вас, а саму себя. Мы предали свои интересы, бросили свои заботы", - приводится перевод слов Хазбиева в публикации от 2 мая в Telegram-канале ингушских активистов "ФортангаORG".
Хазбиев также заявил, что родственники грозненских полицейских, ставших жертвами теракта в конце 2020 года, "по приказу сверху" объявили кровную месть ингушским родам Тимурзиевых и Султыговых. "Это не мы тут на весь Кавказ объявляли джихад, а потом стали самыми самыми законопослушными, самыми верными сторонниками Кремля. <...> Это вы всегда так говорили, но как только в теракте были уличены лица ингушской национальности, развели целый спектакль, возложив ответственность на весь народ, на камеру постановочно объявляя кровную месть (впервые кровная месть объявлена по приказу сверху!), удерживали в заложниках невиновных женщин, пока проплаченные местные лизоблюды не приехали и не отыграли свою часть того спектакля. Вы везде подчеркивали национальность террористов, выставляли виновниками нашу сторону", - заявил Хазбиев.
Напомним, что 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых распространили видеообращение с критикой Кадырова и требованием выдать родственникам тела убитых, вызвав резкую реакцию властей Чечни. Близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых пошли на поводу у чеченских властей и согласились участвовать в организованном ими примирении кровников ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.
Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".
Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".
* издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.