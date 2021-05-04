Пользователи соцсетей отреагировали на встречу ингушских активистов с Даудовым

04 мая 2021, 00:27

Переговоры представителей "Мехк-Кхел" со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым по вопросу о границе между двумя республиками прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. Сираждин Султыгов и Муса Албогачиев продемонстрировали мирный характер ингушей, однако они не наделены полномочиями говорить от имени всего народа, указал правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", ингушское движение "Мехк-Кхел" 25 апреля разместило обращение к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову с предложением встретиться и оценить аргументы, которые приводят в споре о землях ингушская и чеченская стороны. Даудов ответил на обращение 26 апреля. Он предложил провести встречу в Пятигорске.

В сентябре 2018 года руководители Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе, которое вызвало массовые протесты среди ингушей. В марте 2019 года на акции в Магасе произошли столкновения между протестующими и силовиками. За этим событием последовали массовые аресты ингушских активистов. К 16 апреля 2021 года были осуждены 34 активиста. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров ингушских протестов, обвиненных в создании экстремистского сообщества.

Даудов встретился с ингушскими активистами в Грозном

Переговоры ингушских активистов с Магомедом Даудовым прошли в Грозном, следует из видео, размещенных 2 мая на странице телеканала groznytv в Instagram, насчитывающей 969 тысяч подписчиков, и Youtube-канале baquo, на который подписано 40,2, тысячи пользователей. По данным на 0.20 мск 4 мая видео в Instagram пользователи посмотрели 44,6 тысячи раз и оставили под ним 1084 комментария, видео на Youtube-канале набрало 12 815 просмотров, 738 пользователей поставили отметку "нравится".

Даудов во время встречи заявил, что всегда был готов к ней, и такую встречу нужно было организовать раньше. Он рассказал про соглашение о границе, показал документы. Касаясь отдельных территорий, он пояснил изложенные в документах факты.

Участники встречи, в частности, обсудили вопрос о территориях заповедника "Эрзи". "Руководство "Эрзи" просит у нас официально дать им в аренду это место. Дам вам копию этого документа, нет никаких проблем", - говорит Даудов на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией поставило вопрос о судьбе заповедника "Эрзи", расположенного в горах Северного Кавказа на территории Джейрахского и Сунженского районов Ингушетии, территория которого граничит в том числе и с Чеченской Республикой. Экологи опасались, что из-за соглашения из заповедника "Эрзи" будут исключены территории, которые отошли Чечне. При этом ингушские активисты сообщали о строительных работах и вырубке деревьев на участке заповедника, который был отнесен к Чечне.

По словам Даудова, властям Чечни дали доступ к Единому госреестру недвижимости только после снятия режима контртеррористической операции в республике. "Контртеррористическая операция, закрытая зона тогда была. Под колпаком была республика. Вы знали, что мы не можем посмотреть туда", - отмечает Даудов. Также он коснулся темы выселения чеченцев и ингушей в 1944 году и кому какие районы принадлежали в то время.

Мнение ингушского народа насчёт соглашения о границе между Чечней и Ингушетией никто не спрашивал, заявили во время встречи сопредседатели движения "Мехк-Кхел" Сираждин Султыгов и Муса Албогачиев.

Аналитики приветствовали идею провести переговоры о границе Ингушетии и Чечни. Любые переговоры о спорных землях на чечено-ингушской границе лучше, чем конфронтация, заявили Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская, комментируя сообщение о подготовке встречи лидеров "Мехк-Кхела" и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Федеральный центр для себя вопрос с границей уже закрыл, но ингушские активисты периодически к нему возвращаются, отметил Тимур Акиев.

Пользователи соцсетей поддержали формат переговоров Даудова и "Мехк-Кхел"

Пользователи соцсетей положительно отозвались о встрече Даудова и представителей ингушского движения.

"В спокойной обстановке поговорили, и разъяснили все по порядку", - написал пользователь eltaev_95, комментируя видео о встрече на странице телеканала groznytv в Instagram.

"Что бы ни было, мы с ингушами - братья", - указала khavakhava1981.

"Мы уверены, что этот вопрос разрешится на высшем уровне, все будут довольны, а братство между вайнахами будет ещё сильнее", - выразил уверенность tamaev_53.

Магомед Муцольгов напомнил об арестованных ингушских активистах

"В моем понимании, Султыгов и Албогачиев в очередной раз продемонстрировали что готовы проявить гостеприимство любому человеку или чиновнику или же дать возможность принять их в качестве гостей в своем доме", - написал 1 мая в своем посте "Имеют право" блогер "Кавказского узла", ингушский правозащитник Магомед Муцольгов, комментируя встречу Даудова и активистов.

"Ни у Сараждина, ни у какого другого общественного, политического, религиозного деятеля, ни у какой отдельной организации... нет полномочий говорить от имени народа Ингушетии. Для того чтобы говорить от имени народа, нужно получить его согласие - либо во время всенародных выборов, либо референдума, либо точно так же, как эти полномочия получили лидеры народного протеста во время массовых акций, участие в которых принимало половина взрослого населения республики", - отметил он.

Он напомнил, что "ингушское общество наделило правом говорить от имени народа коллективный орган (комитет национального единства), который говорил от имени народа, представлял и защищал его интересы". "И вся республика знает, что подавляющее большинство лидеров протеста, подверглись репрессиям и гонениям, и многие из них сегодня находятся под арестом", - написал блогер.

Муцольгов также указал, что в республике была создана специальная комиссия для сбора документов, связанных с территорией и границами Ингушетии, и пообещал, что результаты ее работы будут обнародованы после "прекращения репрессий".

Блогер также указал, что состоявшаяся встреча и спокойное обсуждение - "не что иное, как очередная демонстрация мирного характера намерений и поступков, представителей ингушского общества". "Мы раз за разом демонстрируем нашим братьям, соседям, согражданам и просто людям доброй воли свои доброжелательность и благородство... мы все должны работать на то, чтобы сплоченно жить в мире и согласии, в первую очередь внутри своей республики, а уже затем - со всем окружающим миром", - написал Муцольгов.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о пограничных спорах Чечни с соседними республиками - на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".