Подготовка операторов беспилотников начата в Гудермесе

14 августа 2022, 13:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Российском университете спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев для отправки на Украину, открылись курсы подготовки операторов беспилотников, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 18 мая он сообщил, что с начала спецоперации на Украину отправлено около 3000 чеченских бойцов. 10 августа глава Чечни заявил, что для отправки на Украину готовы девять тысяч подготовленных бойцов, еще 10 тысяч находятся в резерве.

29 мая Кадыров заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни.

В Российском университете спецназа в Гудермесе открыты курсы по подготовке пилотов-операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщил в ночь на 14 августа Рамзан Кадыров.

"Это новое направление обучения и оно уже доступно для желающих. Лучшие квалифицированные инструкторы дадут все необходимые знания будущим специалистам, покажут, как точечно осуществлять наведение и корректировку работы артиллерии, выявлять расположение и перемещение противника. Также желающие обучиться узнают, как обеспечивать воздушное патрулирование своих позиций, сопровождать колонны техники, проводить разведку маршрута движения, выполнять аэрофотосъёмки для создания карт местности с высокой детализацией, транспортировать различные грузы, взаимодействовать с штурмовыми группами в условиях боевого контакта на удалении до 5 км", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В Российском университете спецназа имеются "лучшие образцы беспилотных летательных аппаратов", добавил он. "Которые мы предварительно закупили у признанных в мире разработчиков", - говорится в публикации главы Чечни.

Сообщение Кадырова опубликовало сегодня государственное ИА "Грозный-информ", на это обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником vergie. "Так что РУС расширяет свои возможности в плане подготовки специалистов различного профиля", - написал он в комментарии к публикации об отправке из Чечни на Украину очередной группы добровольцев.

Напомним, 28 июля Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями.

Ранее, 13 мая, чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – сказал он.

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