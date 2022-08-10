Кадыров объявил о готовности отправить на Украину 9000 бойцов

10 августа 2022, 14:03

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Девять тысяч подготовленных бойцов готовы к отправке из Чечни на Украину, еще 10 тысяч находятся в резерве, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 18 мая Кадыров уточнил, что с начала спецоперации на Украину отправлено около 3000 чеченских бойцов. Об отправке очередной группы добровольцев он сообщил 8 августа.

29 мая Кадыров заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе для отправки на Украину. 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни.

В Чечне готовы к отправке на Украину девять тысяч бойцов, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 июля Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями.

При этом 14 июля Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".

23 июля советник главы Чечни по религиозным делам Адам Шахидов обнародовал ролик с проповедью, в которой раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации на Украине. На религиозный подтекст участия в военной операции указал в марте и сам Рамзан Кадыров. "Мы все мечтаем погибнуть на пути джихада… Умереть на пути Всевышнего – это мечта каждого мусульманина", – заявил он, обращаясь к чеченским силовикам в связи со спецоперацией на Украине.

Ранее, 13 мая, чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона".

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