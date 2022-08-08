Кадыров сообщил об отправке на Украину группы добровольцев

08 августа 2022, 11:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке отрядов добровольцев для участия в спецоперации из Чечни. Речь в том числе идет о жителях других регионов России. 18 мая Кадыров уточнил, что с начала спецоперации на Украину отправлено около 3000 чеченских бойцов. 25 июля он сообщил, что в зону проведения специальной военной операции вылетела очередная группа добровольцев.

После двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, очередная группа добровольцев была отправлена из Чечни в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.