Очередная группа добровольцев в аэропорту Грозного перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Кадр видео https://vk.com/kadyr0v_95

08 августа 2022, 11:35

Кадыров сообщил об отправке на Украину группы добровольцев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке отрядов добровольцев для участия в спецоперации из Чечни. Речь в том числе идет о жителях других регионов России. 18 мая Кадыров уточнил, что с начала спецоперации на Украину отправлено около 3000 чеченских бойцов. 25 июля он сообщил, что в зону проведения специальной военной операции вылетела очередная группа добровольцев.

После двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, очередная группа добровольцев была отправлена из Чечни в зону проведения спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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