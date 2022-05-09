Использование оружия на Ураза-байрам подтвердило устойчивость местных традиций в Чечне

09 мая 2022, 20:49

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Стрельба по праздникам - это часть не имеющих отношения к исламу традиций мусульманских народов Кавказа, прокомментировали задержание грозненца, отметившего Ураза-байрам стрельбой в воздух, исламовед Леонид Сюкияйнен и востоковед Дмитрий Микульский. В Чечне введенный Кадыровым запрет на стрельбу чаще всего нарушают представители власти и силовики, указал активист Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно о задержании жителя Грозного, который отметил наступление праздника Ураза-байрам (который в этом году отмечался 2 мая) стрельбой в воздух. Мужчина был задержан после того, как в интернете появилось видео, на котором он стреляет из гражданского оружия. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ. Сам задержанный признал вину и пообещал "впредь не совершать подобных действий".

Часть 2 статьи 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах) предусматривает штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение, хранение оружия на срок до трех лет с конфискацией оружия и патронов.

Стрельба на Ураза-байрам связана с местными традициями, отметил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Когда месяц Ураза-байрам заканчивается или начинается, люди извещают стрельбой о том, что месяц уразы (поста), например, закончился, и начинаются дни празднований. Это связано с традициями народа. Они соблюдались в условиях наличия боеприпасов у народа", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

По его словам, в целом стрельба в Чечне происходит по случаю различных торжественных случаев, включая свадьбы, несмотря на запрет Кадырова. "В основном запрет имеет положительный эффект. Но он нарушается в основном людьми, которые так или иначе приближены к власти. Например, сегодня стрелять могут представители власти, силовых структур, которые могут себе позволить иметь оружие и стрелять", — отметил Руслан Кутаев.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, позволившие себе стрельбу в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Он также добавил, что стрельба в Чечне воспринимается как часть традиций. "Люди связывают стрельбу со свадьбой, другими праздниками, в том числе религиозными. Это своего рода часть торжества, проявление радости и счастья", — пояснил Кутаев.

На то, что в Чечне давно существует традиция стрелять на праздники, обращает внимание и читатель "Кавказского узла" с ником gloria. "Была такая традиция в свое время в Чечне, которой придерживались даже в советское время, стреляя из ружей, узнав о завершении месяца поста Рамадан, как и во время свадеб. Но несколько лет назад Кадыров категорически запретил стрелять на свадьбах и иных мероприятиях. Нескольких сотрудников МВД, посмевших нарушить этот запрет, уволили со службы, и больше желающих рисковать не было. Теперь вот кто-то объявился снова", — написал читатель в комментарии к материалу о минировании школ в Черкесске.

В исламской традиции не существуют предписания, касающиеся стрельбы как части торжеств в честь Ураза-байрама или иного исламского праздника, уверен профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук, исламовед Леонид Сюкияйнен.

"Такое я встречал применительно к обычаям и традициям принявших ислам народов на Кавказе. То есть такое есть только у мусульман Кавказа. Ни в каком другом месте я такого не встречал. В том числе и в литературе", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Леонид Сюкияйнен.

По его словам, стрелять во время праздников у мусульманских народов не принято. "Ни в честь Ураза-байрама или любого другого исламского праздника не принято стрелять. Эта практика распространяется только у кавказских народов. Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это местные традиции и обычаи, которые не имеют прямого отношения к исламу", — подчеркнул исламовед.

С ним согласен ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский. "Мне не известны такие предписания в исламе, вне зависимости от направлений. Стрелять во время исламских праздников — это особенность, которую мы встречаем на Кавказе", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Микульский.

Он также указал на то, что стрельба на праздниках не связана с исламскими традициями. "Неправильно это связывать с исламской традицией. Мне известно, что была практика стрельбы в Османской империи, когда провожали новобранца на военную службу. Но даже тогда многие осуждали такого рода действия. Стрельба в целом не имеет прямого отношения к исламу. Это, скорее, местные кавказские традиции", – отметил Микульский.

Ранее сообщалось и о других случаях, когда сотрудники правоохранительных и надзорных органов расследовали случаи стрельбы в регионах Кавказа. Так, в сентябре 2019 года был задержан житель Махачкалы, который во время народных гуляний в центре города после победы дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова открыл стрельбу в воздух. По словам самого задержанного, он хотел поддержать праздничную атмосферу. В апреле 2021 года прокуратура Чечни заинтересовалась распространившимся в соцсетях видеороликом, на кадрах которого девушка стреляет из пистолета. Пользователи Instagram отметили, что ролик записан во время свадьбы. С девушкой и ее матерью проведена профилактическая беседа, отчиталась после проверки прокуратуре республики.

Древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. В Дагестане традиция стрельбы на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть, так как в последнее время о ней вспоминают все реже, рассказали также дагестанские журналисты.

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