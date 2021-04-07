Девушка стреляет в воздух из пистолета в общественном месте. Скриншот сообщения канала прокуратуры Чечни в instagram https://www.instagram.com/p/CNS9J_xKTem/

07 апреля 2021, 08:24

Стрельба из пистолета обернулась для жительницы Чечни административным делом

Сотрудники прокуратуры Гудермесского района составили протокол на местную жительницу, которая стреляла из пистолета на кадрах распространенного в соцсетях видеоролика, а также провели беседу с ней и ее матерью.

Как сообщал "Кавказский узел", прокуратура Чечни заинтересовалась распространившимся в соцсетях видеороликом, на кадрах которого девушка стреляет из пистолета. Пользователи Instagram отметили, что действие происходило во время свадьбы.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, позволившие себе стрельбу в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Сотрудники прокуратуры Гудермесского района установили личность девушки, стрелявшей на кадрах распространившегося в соцсетях ролика из пистолета, рапортовала прокуратура Чечни. "Установлено, что выстрелы из стреляющего холостыми патронами пистолета произвела Арван Х., проживающая в Гудермесском районе. Прокурором названного района Идрисом Асабаевым с гражданкой и ее матерью проведена профилактическая беседа", – сообщила прокуратура Чечни в ночь на 7 апреля на своей странице в Instagram.

На жительницу Гудермесского района составлен протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах, пистолет изъят. Материалы административного дела направлены в суд, сказано в сообщении. "За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему", – уточнила прокуратура.

К 08.10 мск эта публикация на странице прокуратуры Чечни в Instagram, на которую подписаны около 151 тысячи пользователей набрала 1827 отметок "нравится" и 139 комментариев. Часть их авторов потребовала более сурового наказания. Другая часть  пользователей отметила, что этот случай должен послужить уроком для других.

"Правильно и для других таких же людей будет уроком", – отметила mira092__.

"И другим урок", – написал также пользователь zakon095.

Напомним, что на кадрах распространенного в соцсетях ролика девушка, стоя около припаркованного у ворот частного дома автомобиля, поднимает вверх руку с пистолетом и производит четыре выстрела. На видео при этом отсутствуют звуки выстрелов, а на аудиодорожку наложена динамичная музыка.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу отметили, что древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. К примеру, в Дагестане стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть, так как в последнее время об этой традиции вспоминают все реже, считают также опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

О практике публичных извинений, распространившейся  за пределы Чечни, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Ингушские активисты сочли здравой идею контроля за свадебными кортежами", "Призыв снизить число машин в свадебных кортежах в Чечне оказался невыполнимым", "Кавказоведы призвали пересмотреть свадебную традицию остановки кортежей".

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