Ученики и педагоги эвакуированы из всех школ Черкесска

06 мая 2022, 10:15

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Во все общеобразовательные учреждения столицы Карачаево-Черкесии поступила информация о минировании, там прошла эвакуация, сообщил источник.

По его данным, здания школ проверяются на наличие взрывных устройств.

"Правоохранительные и экстренные службы эвакуировали детей и педагогов из всех школ", - цитирует информированный источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 мая в столице Дагестана после сообщений об угрозе взрывов были эвакуированы воспитанники детсадов и учащиеся школ.

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