Черкесск. Фото Menders https://ru.wikipedia.org/wiki/Черкесск

06 мая 2022, 10:15

Ученики и педагоги эвакуированы из всех школ Черкесска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во все общеобразовательные учреждения столицы Карачаево-Черкесии поступила информация о минировании, там прошла эвакуация, сообщил источник.

По его данным, здания школ проверяются на наличие взрывных устройств.

"Правоохранительные и экстренные службы эвакуировали детей и педагогов из всех школ", - цитирует информированный источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 5 мая в столице Дагестана после сообщений об угрозе взрывов были эвакуированы воспитанники детсадов и учащиеся школ.

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Примечание:

"Жительница Кубани обвинена в ложном сообщении о теракте", "Мэр Кисловодска сообщил об эвакуации людей из гимназии и трех санаториев", "Астраханец осужден условно за ложное сообщение о минировании торгового центра".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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