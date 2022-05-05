05 мая 2022, 14:50

Детсады и школы эвакуированы в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Воспитанники детсадов и учащиеся школ Махачкалы эвакуированы после поступивших сообщений об угрозе взрывов.

Детские сады и школы Махачкалы эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании зданий. Электронные письма в учреждения поступили сегодня утром, сообщила сегодня РГВК "Дагестан". 

Также стало известно об эвакуации сотрудников Верховного суда Дагестана. На местах работают правоохранители и кинологи со служебными собаками, говорится в сообщении на сайте телекомпании. В видеоролике, опубликованном на сайте телекомпании, видны группы родителей и детей, стоящих у одной из школ.

Мэрия Махачкалы подтвердила информацию об эвакуации в детских садах. "Поступила информация о минировании нескольких детских садов в Махачкале. В зданиях проводятся эвакуации", - процитировало ТАСС слова представителя пресс-службы.

Минобрнауки Дагестана отчиталось об окончании эвакуации. "Обучающиеся и воспитанники эвакуированы. Каждое образовательное учреждение проверяют с привлечением  служебных собак. В настоящий момент информация не подтверждена ни в одном образовательном учреждении", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале в 14.41 мск.

МВД Дагестана к 14.49 мск официально не прокомментировало ситуацию.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля посетители торговых центров были эвакуированы в Махачкале после сообщений о бомбах. 2 января в аэропорту Махачкалы после анонимного звонка о минировании была проведена эвакуация людей. После проверки аэропорт возобновил работу.

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Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе", "Сообщение о минировании самолета Москва - Геленджик оказалось ложным".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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