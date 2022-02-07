Торговый центр "Апельсин" в Махачкале. Фото: официальный сайт https://kirgu.ru/shops/g-makhachkala-pos-reduktornyy-td-apelsin/

07 февраля 2022, 15:31

Посетители торговых центров эвакуированы в Махачкале после сообщений о бомбах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики начали поиск взрывных устройств в нескольких торговых центрах Махачкалы после сообщений о минировании, люди эвакуированы, сообщили источники.

Об эвакуации людей из торгово-развлекательных центров «Седьмой континент» и «Апельсин» в Махачкале сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, эвакуация была начата после 12 мск после того, как поступил звонок о минировании зданий, сообщает РИА "Дагестан".

Людей эвакуировали из этих и еще нескольких торговых центров в Махачкале, уточняет "Интерфакс-Юг". "На местах работают кинологи и взрывотехники", - привело в 15.13 мск агентство слова информированного источника.

МВД Дагестана, по состоянию на 15.30 мск, не сообщило на своем сайте и в Instagram-аккаунте о поиске бомб в торговых центрах.

"Кавказский узел" писал также, что 2 января в аэропорту Махачкалы после анонимного звонка о минировании была проведена эвакуация людей. После проверки аэропорт возобновил работу.

Проверки сообщений о бомбах силовики проводили и в других городах юга России. Так, 5 февраля из нескольких торгово-развлекательных комплексов Волгограда были эвакуированы посетители после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Информация о минировании не подтвердилась.

27 января поиски взрывных устройств проводились в 25 школах Ростова-на-Дону после анонимной информации о минировании. 17 января аналогичные сообщения поступили в 85 школ Ростова-на-Дону, учащиеся и сотрудники были эвакуированы.

Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе", "Сообщение о минировании самолета Москва - Геленджик оказалось ложным".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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