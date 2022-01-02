Работа махачкалинского аэропорта была прервана из-за сообщения о минировании

02 января 2022, 02:15

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В международном аэропорту Махачкалы имени Аметхана Султана после получения анонимного звонка о минировании произвели эвакуацию людей, после проверки аэропорт продолжил принимать и отправлять рейсы.

Сотрудники силовых структур произвели обследование всех помещений, работа аэропорта восстановлена, сообщило вечером 1 января со ссылкой на информированный источник РИА "Дагестан".

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, эвакуация международного аэропорта Махачкалы не привела к отмене вылетов и прилетов самолетов, его работа продолжается согласно расписанию.

На сайте МВД Дагестана и на странице ведомства в Instagram по состоянию на 01.40 мск 2 января нет информации о получении анонимного звонка о минировании аэропорта Махачкалы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 октября 2021 года пассажиры и сотрудники владикавказского аэропорта были выведены из здания после сигнала об угрозе взрыва, который не подтвердился.