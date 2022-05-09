Житель Грозного задержан за стрельбу в Ураза-байрам

09 мая 2022, 16:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали жителя Грозного, который отметил наступление праздника Ураза-байрам стрельбой в воздух из ружья, сообщили в полиции после проверки опубликованной видеозаписи инцидента.

38-летний житель Грозного задержан после того, как в интернете появилось видео, на котором он стреляет из гражданского оружия. Видеозаписью заинтересовались сотрудники управления Росгвардии, после чего сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы установили владельца охотничьего гладкоствольного ружья.

В отношении мужчины составлен административный материал, оружие изъято, сообщило сегодня ИА "Грозный-информ" на своей странице в Instagram*. "Заместитель начальника управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Усман Дакаев провел профилактическую беседу с нарушителем общественного порядка, в ходе которой разъяснил, что подобные действия подпадают под статью 20.13 ч.2 КоАП РФ", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах) предусматривает штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение, хранение или оружия на срок до трех лет с конфискацией оружия и патронов.

Задержанный признал вину и пообещал "впредь не совершать подобных действий". "Составленные административные материалы сотрудниками Росгвардии будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

На сайте управления Росгвардии информация о задержании грозненца, по состоянию на 15.55 мск, не опубликована.

Видеоролик был опубликован, в частности, в Instagram*-паблике "ЧП Чечня", сообщил 6 мая читатель "Кавказского узла" с ником gloria. "Короткое видео, на котором какой-то мужчина производит три выстрела в воздух из автомата во дворе дома. Насколько можно понять с его слов в начале ролика. делает он это по случаю наступления праздника Ураза-Байрам (который в этом году отмечался 2 мая. - Прим. "Кавказского узла"). Была такая традиция в свое время в Чечне, которой придерживались даже в советское время. стреляя из ружей, узнав о завершении месяца поста Рамадан, как и во время свадеб. Но несколько лет назад Кадыров категорически запретил стрелять на свадьбах и иных мероприятиях. Нескольких сотрудников МВД, посмевших нарушить этот запрет. уволили со службы, и больше желающих рисковать не было. Теперь вот кто-то объявился снова", - написал читатель в комментарии к материалу о минировании школ в Черкесске. По состоянию на 15.55 мск, видеозапись инцидента в паблике "ЧП Чечня" недоступно.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время свадебных торжеств. В 2015 году были уволены два сотрудника МВД, стрелявшие в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Напомним, в апреле 2021 года прокуратура Чечни заинтересовалась распространившимся в соцсетях видеороликом, на кадрах которого девушка стреляет из пистолета. Пользователи Instagram отметили, что ролик записан во время свадьбы. С девушкой и ее матерью проведена профилактическая беседа, отчиталась после проверки прокуратуре республики.

Древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. В Дагестане традиция стрельбы на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть, так как в последнее время о ней вспоминают все реже, рассказали также дагестанские журналисты.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.