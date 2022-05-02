Мусульмане регионов юга России встретили Ураза-байрам

02 мая 2022, 12:32

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Праздничный коллективный намаз прошел сегодня в мечетях Дагестана по случаю окончания месяца поста Рамадан, сообщило Духовное управление мусульман республики. О праздничных коллективных молитвах в Ураза-байрам объявили также муфтияты других регионов юга России.

Как писал "Кавказский узел", праздник Ураза-байрам в этом году выпал на 2 мая. В связи с этим дополнительный выходной назначен на 4 мая, в частности, в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Адыгее.

Ураза-байрам (Ид ал-Фитр) – празд­ник разговения в честь завершения поста в месяц Рамадан. "Кавказским узлом" подготовлены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

В мечетях Дагестана сегодня прошел праздничный намаз в честь Ураза-байрама, сообщил в своем Telegram-канале муфтият республики. В частности, в Махачкале в коллективной молитве приняли участие представители муфтията, министр по нацполитике и делам религий Энрик Муслимов и мэр Салман Дадаев.

"Перед совершением коллективной молитвы имам мечети столицы Мухаммад Атангулов поздравил верующих с благословенным праздником Ид аль-Фитр", - говорится в публикации.

Праздничный намаз анонсировал на сегодня в своем Telegram-канале и муфтият Кабардино-Балкарии. О том, как прошел намаз, ДУМ республики, по состоянию на 12.20 мск, не сообщил.

В Центральной мечети Майкопа на сегодня также намечен праздничный намаз по случаю Ураза-байрама, сообщило на своем сайте Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

В Ингушетии, по данным Минпромсвязи республики, на период празднования Ураза-байрама с 1 по 4 мая решено продлить работу общественного транспорта. Кроме того, проезд в общественном транспорте в эти дни бесплатный, сообщила вечером 1 мая интернет-газета "Ингушетия".

Напомним, ранее на Северном Кавказе случались споры о дате начала праздника – в частности, в Дагестане его иногда отмечали на день позже, чем в других регионах. То же самое касалось и самого Рамадана - перенос даты начала девятого месяца мусульманского лунного календаря неоднократно принимал муфтият Чечни, поскольку, по мнению алимов республики, серп молодой Луны, знаменующий начало священного месяца, в республике можно было увидеть позже, чем в остальных регионах СКФО.

Международная академия исламского фикха рекомендовала исламским центрам в одной стране договориться между собой об унифицированной дате и времени Рамадана, рассказал в 2021 году исламовед Леонид Сюкияйнен. "Чтобы не было разночтений, споров и разногласий, они вынесли такую рекомендацию: важно, чтобы в одной стране все исламские центры договорились между собой об унифицированной дате и времени Рамадана. Не важно, когда дата, главное, чтобы она была одинаковой для всех мусульман в одной конкретной стране", - сказал он "Кавказскому узлу".

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