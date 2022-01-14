Драки с участием кавказцев стали обыденностью в Москве

14 января 2022, 17:50

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Инцидент в Гжельском переулке в Москве, где произошла массовая драка с участием выходцев из Чечни, Узбекистана и Киргизии, не привлек внимания чеченских пабликов, отметили комментаторы "Кавказского узла". Драки с участием выходцев из регионов России и мигрантов стали обыденностью для столицы, заметили пользователи сети.

Как писал "Кавказский узел", драка со стрельбой произошла утром 9 января у ресторана в Гжельском переулке в центре Москвы. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в ней принимало участие более 10 уроженцев Чечни, Узбекистана и Киргизии. В результате два человека были госпитализированы с множественными колото-резаными ранами, они находятся в тяжелом состоянии, а трое доставлены в отдел полиции для разбирательства. Официальные ведомства и источники "Кавказского узла" не подтвердили и не опровергли информацию об участии в драке уроженцев Чечни.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на сообщение о массовой драке со стрельбой в центре Москвы, в которой приняли участие уроженцы Чечни, Узбекистана и Киргизии. Многие комментаторы допустили ксенофобские высказывания, некоторые призвали не нагнетать атмосферу нетерпимости.

Пользователи сети удивились отсутствию информации о драке в Москве в чеченских пабликах. "А были ли действительно чеченцы одной из сторон конфликта в данном конкретном случае? Что-то в чеченских пабликах эта тема никак не отражена, хотя обычно информация о ЧП с участием жителей республики, будь-то даже за границей, практически моментально появляется в сети, публикуется в Instagram и рассылается по WhatsApp. О последнем происшествии в Москве. почему-то ничего нет. Получается, либо в драке они не участвовали, либо это скрывается по каким-то неизвестным причинам", – отметил в комментарии к публикации на "Кавказском узле" пользователь jannie.jakubowski. "Действительно. Об этой драке в Москве в чеченских СМИ ничего нет, словно ее и не было", – согласился ronaldo.

Национальные проблемы остаются в России одними из самых острых, отметил пользователь "Кавказского узла" laci.miller. "Как ни крути, а "национальный вопрос" в стране с повестки дня так и не снят. Этнические "разборки" в Москве, да и в других городах никого особо не удивляют. Как правил, "понаехавшие" из других регионов России конфликтуют с "понаехавшими" из республик бывшего СССР. Причем столкновения могут случиться по любому поводу. Как тут не вспомнить массовую драку между чеченцами и таджиками в 2016 году в Москве. когда первые пытались отжать" у вторых "бизнес" на ритуальных услугах. Ну и попроще, как в последнем случае. когда спор возник чисто на бытовой почве. Кстати, что там стало с инициативой чеченского парламента запретить в СМИ указывать национальность преступника?" – поинтересовался пользователь

14 мая 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла драка с участием от 200 до 500 человек. В результате три человека были убиты, еще 26 – ранены. В организации и участии в драке подозреваются уроженцы Чечни и Дагестана. По данным следствия, основная причина инцидента на крупнейшем кладбище столицы России – передел криминального бизнеса, говорится в справке "Кавказского узла" "Драка на Хованском кладбище".

Драки мигрантов стали привычными, указал админ сообщества "В России живешь? Подпишись" в соцсети "ВКонтакте"."Дружба народов? Не, не слышали. Чай, не в СССР живем. Дружить – это скучно . А вот с пистолетами и ножиком это веселее. Хорошо, что случайные люди не пострадали. Что за бардак творится в стране?

Власть ворует, на улицах драки мигрантов с мигрантами (...) народ вымирает и нищает. В общем, не скучно живем . И что самое печальное что все к этому уже привыкли и воспринимают это как нормальную жизнь общества", – говорится в записи от 12 января. Запись набрала к 17.45 мск 20 отметок нравится и 6 комментариев.

Пользователи сети вспомнили и о законопроекте о запрете на упоминание национальной принадлежности в криминальных сводках. "А почему национальность приводится? (...) Договорились же без национальностей! [...] – и достаточно. А граждане или не граждане они – об этом и вообще говорить излишне, пачкать имя России", – написал пользователь "Кавказского узла" haywood.ziemann. "Говорили же что не будут писать национальность преступников, или только про дагестанцев не будут писать?" – поинтересовался в сообществе в соцсети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК" пользователь Валентин Николаев.