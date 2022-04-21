Дело Гамидова и Юсуфова напомнило о провале антикоррупционной кампании в Дагестане

Суд согласился условно-досрочно освободить Раюдина Юсуфова, приняв во внимание его проблемы со здоровьем и сложное материальное положение семьи, предположил его адвокат. Дело бывшего премьер-министра Абдусамада Гамидова и его заместителя Юсуфова открыло показательную антикоррупционную кампанию, которая так и не решила системную проблему, указали журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей на строительстве спецприемника для временного содержания иностранцев. В декабре 2021 года суд отказался смягчить наказание Юсуфову. 19 апреля суд согласился досрочно освободить Юсуфова.

Постановление суда пока не выдано, поэтому обстоятельства, которые суд принял во внимание, удовлетворив просьбу об УДО, точно не известны, указал адвокат Раюдина Юсуфова Александр Пережогин. Однако он отметил, что, подавая обращения об УДО, защита указывала одни и те же обстоятельства. "И здоровье неважное, семья находится в тяжелом материальном положении, престарелая мать у него", — пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Это была уже третья попытка решить через суд вопрос об УДО, подчеркнул Перегожин. "В первый раз позиция Генпрокуратуры была такова: да, Юсуфов ведёт себя хорошо, всё выполняет, частично погасил долг, но это всё — его обязанности, а не то обстоятельство, ради которого можно удовлетворить просьбу об УДО. Во второй раз примерно то же самое было. И вот в этот раз представитель Генпрокуратуры уже не стал возражать", — рассказал адвокат.

Он затруднился сказать, будет ли прокуратура обжаловать решение суда. "У неё 10 дней на обжалование. Я ко времени истечения срока поеду в Лефортовский суд и узнаю, написала прокуратура представление или нет", — сообщил Пережогин.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что пока представление от прокуратуры по делу Юсуфова в канцелярию не поступало.

Адвокат Гамидова Эдуард Исецкий сообщил, что защитой подготовлена кассационная жалоба, но ещё не подана. "Есть ещё два этапа обжалования (кассация выборочная и надзор)", — пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, экспертиза, проведенная по инициативе обвинения, в ходе суда подтвердила, "что фактические затраты на реконструкцию Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства были даже больше, чем было выделено на эти цели". "Сам объект (здание спецучреждения) со всеми улучшениями передано в федеральную собственность и используется по назначению уже более восьми лет, а соответственно утверждение о хищении денег, которые "трансформировались" в указанный оконченный строительством объект, противоречит всякому здравому смыслу", — отметил он.

Он также отметил, что в приговоре говорится о растрате имущества ФКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика". Гамидов и Юсуфов лишь выделили деньги на реконструкцию здания, но не имели отношения к последующим действиям с ними и имуществу учреждения, подчеркнул адвокат.

Бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов были арестованы в феврале 2018 года. Дело против Гамидова и Юсуфова было выделено в отдельное производство. 22 июня 2020 года суд назначил Шахабасу Шахову 4,5 года лишения свободы по обвинению в растрате при строительстве школы в Каспийске и получении взятки, вину он не признал. В январе 2020 года Шамиль Исаев получил 4,5 года лишения свободы по делу о растрате 80 миллионов рублей.

Когда одновременно задерживали Раюдина Юсуфова, Абдусамада Гамидова, Шамиля Исаева, Шахабаса Шахова, предполагалась политическая причина этих действий, отметил заместитель главреда издания "Черновик" Магомед Магомедов. "Если бы проводилось тщательное расследование по всем сферам деятельности, то они бы получили большие сроки, а уголовные дела ещё бы расследовались. Главная версия, почему их вместе, демонстративно вывезли вертолётами с территории Дагестана — это необходимость убрать их с политического поля Дагестана на 5-6 лет. Чтобы исключить их как политиков. Как людей, которые замыкают на себя определённые интересы. И чтобы исключить их влияние на ситуацию в Дагестане, на какие-либо хозяйственные, финансовые, политические и иные процессы. С этой задачей следственные органы вполне справились", — считает он.

При этом были и другие задачи, указал Магомедов. "Например, от Гамидова требуют показаний на (бывшего главу Дагестана) Рамазана Абдулатипова. Эта одна из причин того, что он до сих пор сидит, и его не освобождают по УДО, не смягчают приговор", — предположил Магомедов.

Он отметил, что Шахабас Шахов уже вышел по УДО по состоянию здоровья. "Ему из всех задержанных министров меньше всего предъявили обвинений. Дело Шамиля Исаева приобрело другой характер, потому что появилась уникальная возможность повесить на него убийство нашего коллеги Хаджимурада Камалова", — отметил Магомедов.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам — от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. 14 января 2021 года началось рассмотрение дела об убийстве Камалова в суде. По мнению адвокатов, на прошедших заседаниях суда сторона обвинения не представила существенных доказательств виновности подсудимых. Брат Хаджимурада Камалова Магди на заседании суда заявил, что конфликта между братом и бывшим вице-премьером республики Шамилем Исаевым не было.

Раюдин Юсуфов почти отсидел свой срок, прежде чем получить УДО, указал Магомедов. "Ему вменялась только растрата средств на строительство Центра временного содержания. Он вполне может выйти. Но не исключено, что при выходе его из мест лишения свободы, как часто случается, его будут ожидать сотрудники силовых структур с новыми претензиями", — сказал Магомедов.

Борьба за наследство "мекегинского клана" стала неактуальна в связи с тем, что многие из потенциальных претендентов также оказались под следствием, отметил Магомедов. "Потому что основные лица клана — это Гамидовы. Это Джамалутдин Омаров — бывший мэр Каспийска, Магомед Сулейманов — бывший мэр Избербаша были задержаны и тоже находились под следствием. Поэтому на их положение в Дагестане некому было предъявлять претензии", — пояснил Магомедов.

Владимир Васильев, став руководителем Дагестана, назвал своей ключевой задачей борьбу с коррупцией в республике. 2018 год в Дагестане ознаменовался беспрецедентной по масштабам антикоррупционной кампанией с громкими арестами чиновников, одним из первых громких задержаний в рамках этой кампании было задержание Гамидова, Юсуфова, Исаева и Шахова, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность". В апреле 2021 года Владимир Васильев, которого сменил на посту главы Дагестана Сергей Меликов, счел результативной кампанию по борьбе с коррупцией, которая была развернута при нем в республике, мотивируя это числом арестованных высокопоставленных чиновников".

Магомедов не согласился с мнением Владимира Васильева об успешности борьбы с коррупцией в Дагестане. "Процессы коррупции, преступности в эшелонах власти в Дагестане настолько запущены, что арестом отдельных персон эти проблемы не решить. Убрали при Абдулатипове Саида Амирова, Сагида Муртазалиева и других, а на смену им пришли иные кланы, группы и лица, потом за ними — ещё другие, которые не менее, а, может быть, даже более криминальные, как будто из 90-х. Это из-за того, что у них на пути уже нет ярких конкурентов, которые бы их сдерживали в каких-то рамках приличия. Во властных структурах появились вчерашние уголовники, которые плотно сидят на финансовых потоках, "дружат" с силовиками. Но к ним претензий почему-то нет", — рассказал Магомедов.

Не разделяет оптимизма Васильева о преодолении коррупции и журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов. "Коррупция по всей России носит системный характер. Та борьба с коррупцией, что была объявлена в Дагестане, была лишь временной кампанией. Те случаи, что были вскрыты и имели громкий резонанс, на фоне других примеров коррупции, о которых известно по России, имели менее значительный характер", — считает он.

По словам журналиста, при Сергее Меликове и эта кампания была свёрнута. "В целом ситуация с коррупцией и в Дагестане, и по России в целом мало поменялась к настоящему моменту. Коррупция как системное явление осталась. Кампания борьбы с коррупцией при Васильеве показала, что это вопрос зависит от политической воли. Дела по желанию властей возбуждаются и при их желании закрываются", — резюмировал Юсупов.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев арестован заочно и находится в международном розыске. Следователи считают, что Муртазалиев в 2010 году передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. 22 ноября суд признал Андрея Виноградова виновным и приговорил его к 15 годам строгого режима. Сагид Муртазалиев же, скрывшийся от следствия за рубежом, сохраняет ограниченное влияние в Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографии Саида Амирова, подготовленной "Кавказским узлом".