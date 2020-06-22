Бывший министр образования Дагестана осужден за растрату

22 июня 2020, 20:19

Суд назначил бывшему министру образования Дагестана Шахабасу Шахову 4,5 года лишения свободы по обвинению в растрате при строительстве школы в Каспийске и получении взятки. Остальные участники дела о растрате получили условные сроки, никто из осужденных вину не признал.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава Минобразования Дагестана Шахабас Шахов в начале февраля 2018 года был арестован по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым и его заместителями, дело Гамидова впоследствии было выделено в отдельное производство. Шахабас Шахов на заседании суда в Москве 28 ноября 2019 года отверг обвинения в получении взятки и растрате, его дочь Амина также заявила о своей невиновности.

Вместе с Шаховым по делу о растрате при строительстве школы в Каспийске проходили его дочь Амина, а также Мурад Абдурахманов и Марат Алиев. Дело касается хищения 88 миллионов рублей.

Лефортовский суд Москвы признал сегодня Шахабаса Шахова виновным в получении взятки в особо крупном размере и растрате, совершенной организованной группой, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - цитирует Первовласенко ТАСС. Речь идет о взятке в виде мебели и дивана стоимостью не менее 293 тысяч рублей. Обвинение в получении Шахабасом Шаховым взятки от Дирекции единого заказчика застройщика Дагестана предъявлено "необоснованно и без достаточных подтверждающих доказательств", заявил ранее в суде адвокат Шаховых Мирза Мирзаев. Остальные обвиняемые получили условные сроки - Амина Шахова приговорена к трем годам условно, Марат Алиев и Мурад Абдурахманов приговорены к двум годам условно. Никто из обвиняемых не признал свою вину, сообщила Ксения Первовласенко. Как следует из карточки дела на сайте суда, дело поступило в суд 28 октября 2019 года, первое заседание состоялось 18 ноября 2019 года. Приговор был вынесен 22 июня. Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора суда пока не поступало.

Напомним, что 28 октября суд в Москве приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения соответственно. По версии следствия, в 2015–2016 годах Гамидов и Юсуфов были причастны к похищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует.

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