Дагестанскому министру продлен арест по делу о мошенничестве на 620 миллионов

30 августа 2021, 15:03

Бывший врио Минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов оставлен под арестом до 26 ноября по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", врио главы Минтуризма Дагестана обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, преступным сообществом во время пребывания Ибрагимова на посту главы Минтруда Дагестана были похищены из бюджета 620 миллионов рублей. Следователи заявили о задержании Расула Ибрагимова 9 апреля. По решению суда он заключен под стражу. 12 апреля Ибрагимов был уволен с должности.

Советский суд Махачкалы продлил арест на три месяца бывшему руководителю министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Расулу Ибрагимову, арестованному по делу о мошенничестве, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Постановлением Советского суда Махачкалы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Расула Ибрагимова сроком до 26 ноября", - процитировало ее слова ТАСС.

Ранее Ибрагимову был продлен арест до 27 августа, сообщило 27 мая издание Mirmol.

Часть 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения) предусматривает до 20 лет лишения свободы, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" новости об антикоррупционной кампании, которая началась в республике после отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы Дагестана.