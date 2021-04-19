Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве

19 апреля 2021, 20:10

Начальники двух отделов дагестанского министерства по делам молодежи сфальсифицировали документы о расходах на 1,8 миллиона рублей при организации форума, заявило следствие и отчиталось о передаче дела в суд.

Бывший исполняющий обязанности начальника отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью и бывший и.о. начальника отдела профилактических программ и проектов дагестанского министерства по делам молодежи обвинены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа. По версии следствия, в конце декабря 2015 года они составили фиктивный документ о тратах на организацию молодежного форума и добились перечисления частной фирме 1,8 миллиона рублей. Гендиректор компании, которую обвиняемые указали в качестве получателя средств, по их указанию перечислил большую часть денег на определенные счета, оставив себе 6%, то есть 108 тысяч рублей, утверждает следствие.

Руководство и бухгалтерия Минмолодежи, по мнению следствия, были введены в заблуждение. Ведомству уже частично возмещен причиненный ущерб. Дело двух бывших чиновников Минмолодежи передано в суд, отчитался сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России обвиняемым грозит до 10 лет заключения, а по части 1 статьи 327 - до двух.

Это преступление было совершено, когда во главе Дагестана находился Рамазан Абдулатипов. "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" новости об антикоррупционной кампании, которая началась в республике после отставки Абдулатипова в 2017 году.

Ранее, 12 апреля, был уволен врио министра туризма Дагестана Расул Ибрагимов, арестованный по делу о хищении 620 миллионов рублей. Следствие считает Ибрагимова основателем преступного сообщества, которое занималось мошенничеством с соцвыплатами.