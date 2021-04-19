Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 апреля 2021, 20:10

Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве

Начальники двух отделов дагестанского министерства по делам молодежи сфальсифицировали документы о расходах на 1,8 миллиона рублей при организации форума, заявило следствие и отчиталось о передаче дела в суд.

Бывший исполняющий обязанности начальника отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью и бывший и.о. начальника отдела профилактических программ и проектов дагестанского министерства по делам молодежи обвинены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа. По версии следствия, в конце декабря 2015 года они составили фиктивный документ о тратах на организацию молодежного форума и добились перечисления частной фирме 1,8 миллиона рублей. Гендиректор компании, которую обвиняемые указали в качестве получателя средств, по их указанию перечислил большую часть денег на определенные счета, оставив себе 6%, то есть 108 тысяч рублей, утверждает следствие.

Руководство и бухгалтерия Минмолодежи, по мнению следствия, были введены в заблуждение. Ведомству уже частично возмещен причиненный ущерб. Дело двух бывших чиновников Минмолодежи передано в суд, отчитался сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России обвиняемым грозит до 10 лет заключения, а по части 1 статьи 327 - до двух.

Это преступление было совершено, когда во главе Дагестана находился Рамазан Абдулатипов. "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" новости об антикоррупционной кампании, которая началась в республике после отставки Абдулатипова в 2017 году.

Ранее, 12 апреля, был уволен врио министра туризма Дагестана Расул Ибрагимов, арестованный по делу о хищении 620 миллионов рублей. Следствие считает Ибрагимова основателем преступного сообщества, которое занималось мошенничеством с соцвыплатами.

Примечание:

"Обвинение запросило для Раджаба Абдулатипова 15 лет колонии", "10 сотрудников Ространснадзора в Дагестане задержаны по делу о взятках", "Асхабали Абдулатипов получил шесть лет колонии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 апреля 2021, 21:05

  • Мурад Манапов обжаловал свой арест

    Заместитель координатора штаба Алексея Навального в Дагестане Мурад Манапов в апелляционной жалобе указал, что считает свои задержание и арест незаконными. Суд в Махачкале не учел доводы активиста, указал адвокат.

19 апреля 2021, 20:35

19 апреля 2021, 20:32

19 апреля 2021, 19:56

  • Водители Соткского рудника объявили забастовку

    Сотрудники Соткского рудника заблокировали автомобильную и железную дорогу, требуя фиксированной зарплаты и погашения долгов. Компания GeoProMining Gold назвала жалобы рабочих на невыплату зарплаты необоснованными и пригрозила отправить весь коллектив в неоплачиваемый отпуск.

19 апреля 2021, 19:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи