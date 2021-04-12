Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста

12 апреля 2021, 19:32

Временно исполняющий обязанности министра туризма Дагестана Расул Ибрагимов, арестованный по делу о хищении 620 миллионов рублей, освобожден от должности.

Как писал "Кавказский узел", врио главы Минтуризма Дагестана обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, преступным сообществом были похищены из бюджета 620 миллионов рублей. Следователи заявили о задержании Расула Ибрагимова 9 апреля. По решению суда он заключен под стражу.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов сегодня принял ряд кадровых решений по правительству и органам исполнительной власти республики. Он отстранил от должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова, сообщается на сайте главы Дагестана.

Кроме того, от временного исполнения обязанностей зампредседателя правительства Дагестана освобожден Владимир Лемешко. На эту должность назначен Манвел Мажонц, возглавлявший ранее министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики. Министром энергетики и ЖКХ назначен Ризван Мурадов, занимавший должность замминистра строительства и ЖКХ республики, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" новости об антикоррупционной кампании, которая началась в республике после отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы Дагестана.