Расул Ибрагимов. Фото: официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Дагестан https://dagmintrud.ru/

12 апреля 2021, 19:32

Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста

Временно исполняющий обязанности министра туризма Дагестана Расул Ибрагимов, арестованный по делу о хищении 620 миллионов рублей, освобожден от должности.

Как писал "Кавказский узел", врио главы Минтуризма Дагестана обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, преступным сообществом были похищены из бюджета 620 миллионов рублей. Следователи заявили о задержании Расула Ибрагимова 9 апреля. По решению суда он заключен под стражу.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов сегодня принял ряд кадровых решений по правительству и органам исполнительной власти республики. Он отстранил от должности врио министра по туризму и народным художественным промыслам региона Расула Ибрагимова, сообщается на сайте главы Дагестана.

Кроме того, от временного исполнения обязанностей зампредседателя правительства Дагестана освобожден Владимир Лемешко. На эту должность назначен Манвел Мажонц, возглавлявший ранее министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики. Министром энергетики и ЖКХ назначен Ризван Мурадов, занимавший должность замминистра строительства и ЖКХ республики, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" новости об антикоррупционной кампании, которая началась в республике после отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы Дагестана.

Примечание:

"Глава дагестанской фирмы заподозрен в крупной неуплате налогов", "10 сотрудников Ространснадзора в Дагестане задержаны по делу о взятках", "Асхабали Абдулатипов получил шесть лет колонии".

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    В связи с наступлением месяца Рамадан Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии открыло после ремонта Соборную мечеть Нальчика. С учетом социальной дистанции одновременно в мечети могут находиться не более 800 человек, сообщили в муфтияте.

12 апреля 2021, 18:50

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