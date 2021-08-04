Сотрудник МВД Дагестана задержан по делу о хищении 25 миллионов

04 августа 2021, 11:40

Бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Дагестана и предприниматель заподозрены в хищении денег, выделенных на питание заключенных в СИЗО, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах расследуется в отношении индивидуального предпринимателя, бывшего начальника "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан" и других должностных лиц органов внутренних дел.

По версии следствия, между индивидуальным предпринимателем и ведомством были заключены государственные контракты по организации питания в СИЗО на сумму более 30 миллионов рублей. При этом услуги по организации питания не были оказаны, однако на основании фиктивных актов об оказании услуг за 2016-2019 годы предпринимателю были выплачены 25 миллионов, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану на своем сайте.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Следствие устанавливает других сотрудников МВД по Дагестану, причастных к этому преступлению, сообщило сегодня ТАСС.



Как писал "Кавказский узел", врио главы Минтуризма Дагестана обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, преступным сообществом были похищены из бюджета 620 миллионов рублей. Следователи заявили о задержании Расула Ибрагимова 9 апреля, он заключен под стражу. 12 апреля Ибрагимов был освобожден от должности.