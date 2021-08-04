Наручники. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

04 августа 2021, 11:40

Сотрудник МВД Дагестана задержан по делу о хищении 25 миллионов

Бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Дагестана и предприниматель заподозрены в хищении денег, выделенных на питание заключенных в СИЗО, сообщило сегодня следствие.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах расследуется в отношении индивидуального предпринимателя,  бывшего начальника "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан" и других должностных лиц органов внутренних дел. 

По версии следствия,  между индивидуальным предпринимателем и ведомством были заключены государственные контракты по организации питания в СИЗО на сумму более 30 миллионов рублей. При этом услуги по организации питания не были оказаны, однако на основании фиктивных актов об оказании услуг за 2016-2019 годы предпринимателю были выплачены 25 миллионов, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану на своем сайте. 

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте. Следствие устанавливает других сотрудников МВД по Дагестану, причастных к этому преступлению, сообщило сегодня ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", врио главы Минтуризма Дагестана обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами. По версии следствия, преступным сообществом были похищены из бюджета 620 миллионов рублей. Следователи заявили о задержании Расула Ибрагимова 9 апреля, он заключен под стражу. 12 апреля Ибрагимов был освобожден от должности

Примечание:

"Сергей Меликов дал показания по делу о мошенничестве с квартирой в Подмосковье", "Наркополицейские из Дербента обвинены в насилии и фабрикации дела", "Дагестанский чиновник заподозрен в злоупотреблении полномочиями".

Автор: "Кавказский узел"

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