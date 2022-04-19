Суд согласился досрочно освободить Раюдина Юсуфова

19 апреля 2022, 21:50

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Бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов, осужденный за многомиллионную растрату, убедил судью, что заслуживает условно-досрочного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей на строительстве спецприемника для временного содержания иностранцев. В декабре 2021 года суд отказался смягчить наказание Юсуфову.

Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова.

Чиновник выйдет на свободу через 10 дней, если прокуратура не оспорит решение суда, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

В карточке дела на сайте Лефортовского суда Москвы отмечено, что судья Галиханова удовлетворила сегодня, 19 апреля, ходатайство об условно-досрочном освобождении Раюдина Юсуфова от лишения свободы по статье о растрате. Комментариями прокуратуры в связи с этим решением "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".