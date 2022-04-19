19 апреля 2022, 21:50
Суд согласился досрочно освободить Раюдина Юсуфова
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов, осужденный за многомиллионную растрату, убедил судью, что заслуживает условно-досрочного освобождения.
Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей на строительстве спецприемника для временного содержания иностранцев. В декабре 2021 года суд отказался смягчить наказание Юсуфову.
Лефортовский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова.
Чиновник выйдет на свободу через 10 дней, если прокуратура не оспорит решение суда, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".
В карточке дела на сайте Лефортовского суда Москвы отмечено, что судья Галиханова удовлетворила сегодня, 19 апреля, ходатайство об условно-досрочном освобождении Раюдина Юсуфова от лишения свободы по статье о растрате. Комментариями прокуратуры в связи с этим решением "Кавказский узел" пока не располагает.
Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".
Автор: "Кавказский узел"