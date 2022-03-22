Житель Ставрополья оштрафован за дискредитацию российской армии

22 марта 2022, 23:50

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Суд назначил 30 тысяч рублей штрафа жителю Шпаковского района, признав его виновным в дискредитации Вооружённых сил России после публикации в соцсети.

По версии полиции, в марте 2022 года житель Шпаковского района разместил в соцсети надпись с изображением школьников, в публикации он осудил действия российских военных при спецоперации на Украине.

Шпаковский райсуд счел, что надпись дискредитирует российских военных и признал его виновным по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав на 30 тысяч рублей, говорится 21 марта в сообщении на сайте суда. Дата вынесения решения на сайте суда не указана.

Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариями жителя Шпаковского района или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что по новой статье о дискредитации вооруженных сил были привлечены активисты из разных регионов России. Так, 10 марта административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил составлен в отношении блогера из Кабардино-Балкарии Анастасии Емельяновой. Причиной послужил оставленный ей в соцсети комментарий. Емельянова указала, что не совершала противоправных действий, а протокол составлен на основании субъективных суждений силовиков.

21 марта стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Краснодара Александра Кондратьева, признав дискредитацией армии его плевок в баннер с буквой Z.

19 марта суд назначил 15 суток административного ареста Даниэлю Куракину, который на митинге "Крымская весна" в Волгограде развернул плакат против спецоперации на Украине. Активист не признал вины в дискредитации Вооруженных сил России и объявил голодовку.

В Майкопе суд назначил местному жителю штраф в 50 тысяч рублей, признав его виновным в публикации в соцсетях сведений, дискредитирующих Вооруженные силы России.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.