Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных

19 марта 2022, 09:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Майкопе назначил местному жителю штраф в 50 тысяч рублей, признав его виновным в публикации в соцсетях сведений, дискредитирующих вооруженные силы России.

Как сообщал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта. Она наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", – указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения. 10 марта Горсуд Анапы назначил пять суток ареста за неповиновение полиции местному жителю, который провел антивоенный пикет. Против него также направлено в суд дело о дискредитации вооруженных сил России.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

По версии следствия, 35-летний житель Майкопа разместил в соцсетях сведения, дискредитирующие вооруженные силы России. Против него был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", сообщило 18 марта на своем сайте управление МВД по Адыгее.

"Материалы были рассмотрены в Майкопском городском суде, который признал правонарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – сказано в сообщении ведомства.

Комментариев от жителя Майкопа или его адвокатов относительно сообщения управления МВД по Адыгее не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в соседнем с Адыгее регионе – Краснодарском крае, 18 марта была задержана активистка Алипат Султанбегова, которая недавно вышла после 20-суточного ареста за участие в акции против спецоперации на Украине. Поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует вооруженные силы России, другая – возбуждает ненависть к правоохранителям.

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".