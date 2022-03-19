Майкопский городской суд. Фото: Пресс-служба Администрация муниципального образования "Город Майкоп" https://maikop.ru

19 марта 2022, 09:08

Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Майкопе назначил местному жителю штраф в 50 тысяч рублей, признав его виновным в публикации в соцсетях сведений, дискредитирующих вооруженные силы России.

Как сообщал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта. Она наступает "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооружённых cил Российской Федерации" в целях защиты интересов  России и поддержания мира, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния", – указано в сообщении на сайте Kremlin.ru. Также административная ответственность наступает за призывы к введению в отношении России или ее граждан политических или экономических санкций, следует из сообщения. 10 марта Горсуд Анапы назначил пять суток ареста за неповиновение полиции местному жителю, который провел антивоенный пикет. Против него также направлено в суд дело о дискредитации вооруженных сил России.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

По версии следствия, 35-летний житель Майкопа разместил в соцсетях сведения, дискредитирующие вооруженные силы России. Против него был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", сообщило 18 марта на своем сайте управление МВД по Адыгее.

"Материалы были рассмотрены в Майкопском городском суде, который признал правонарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – сказано в сообщении ведомства.

Комментариев от жителя Майкопа или его адвокатов относительно сообщения управления МВД по Адыгее не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в соседнем с Адыгее регионе – Краснодарском крае, 18 марта была задержана активистка Алипат Султанбегова, которая недавно вышла после 20-суточного ареста за участие в акции против спецоперации на Украине. Поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует вооруженные силы России, другая – возбуждает ненависть к правоохранителям.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100", "Житель Краснодара задержан после плевка в плакат с буквой Z", "Режим закрытого неба на юге России продлен на неделю".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 марта 2022, 08:28

  • Бездомные в Батуми потребовали отдать им квартиры в самостроях

    Батумцы из числа тех, кто не имеет своего жилья, провели акцию протеста, на которой потребовали от чиновников передать им в собственность квартиры в девяти многоэтажках. Суд ранее признал эти дома построенными незаконно, а чиновники длительное время обещают обеспечить бездомных жильем, заявили протестующие.

19 марта 2022, 07:30

  • Предложение выслушать выступление Зеленского вызвало споры в парламенте Грузии

    Грузинская оппозиция предложила заслушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании парламента, но правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" отказалось рассматривать это предложение. Спикер парламента Шалва Папуашвили мотивировал отказ тем, что оппозиция хотел дестабилизировать обстановку в стране. Отказ выслушать Зеленского связан в основном с внутриполитическими дрязгами, считают грузинские аналитики.

19 марта 2022, 06:30

  • 4 Краснодарская активистка задержана за дискредитацию Вооруженных сил России

    Алипат Султанбегова, которая недавно вышла после 20-суточного ареста за участие в акции против спецоперации на Украине, вновь задержана. Поводом для этого стали ее публикации в соцсетях, одна из которых, как утверждают силовики, дискредитирует Вооруженные силы России, другая - возбуждает ненависть к правоохранителям.

19 марта 2022, 05:42

19 марта 2022, 04:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи