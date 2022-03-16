Волгоградская активистка задержана на пикете

16 марта 2022, 17:03

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Тамара Гродникова, которая вышла сегодня на одиночный пикет в центре Волгограда, задержана полицией. Она вышла на акцию протеста с плакатами против блокировки ресурсов независимых СМИ и соцсетей, а также в поддержку редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине в Волгограде проходят акции протеста. 15 марта суд Центрального района Волгограда оштрафовал троих активисток по новой административной статье о дискредитации вооруженных сил.

Гродникова вышла на аллею Героев в 14.00 мск. У нее были плакаты "Подвиг в прямом эфире. Марина Овсянникова, журналист. Спасибо за правду на канале лжи!", "Первой жертвой войны является правда", на лавочке стояли плакаты ""Эхо Москвы" закрыли. Россия оглохла", "Заблокировав фейсбук, власти лишили нас друзей", ""Дождь"* ушел и мне не все равно".

Тамара Гродникова отметила, что волнуется за судьбу Марины Овсянниковой, которая вечером 14 марта появилась в эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом против военной операции российских войск на Украине и призывом не верить пропаганде.

"Очень переживаю за Марину Овсянникову, хотя и не знакома с нею. Я читала, что у неё двое детей и что ее уже уволили с работы на гостелевидении. Надо полагать, что честная журналистка, которая правильно понимает ответственность своей профессии, пополнит ряды безработных. Ведь независимых СМИ, которые приветствуют самостоятельную позицию авторов, у нас практически не осталось", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Гродникова отметила, что поступок Овсянниковой в эфире Первого канала стал "глотком свежей воды".

Сотрудник полиции проверил у активистки документы, за акцией наблюдали еще двое казаков. Около 15.00 мск активистку задержали и увезли в полицию. Полицейский объяснил задержание поступившим звонком по 02 о проходящем несанкционированном мероприятии.

Марина Овсянникова оштрафована за несогласованную акцию

Редактор Первого канала Марина Овсянникова появилась с плакатом в эфире программы "Время" за спиной ведущей Екатерины Андреевой. На плакате содержался призыв не верить пропаганде и на русском и английском языках - остановить военную операцию на Украине. После акции Овсянникова была задержана, однако адвокатов к ней не допустили, и до середины дня 15 марта о ее местонахождении было неизвестно, сообщило "ОВД-инфо"*.

Днем 15 марта на сайте Следкома России появилась информация о начала проверки действий Овсянниковой на наличие состава правонарушения по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ" (207.3 УК).

Останкинский суд Москва признал Овсянникову виновной в совершении административного правонарушения, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, проинформировал 15 марта "Интерфакс". "Суд признал Овсянникову виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - процитировало агентство слова сотрудницы суда.

Штраф назначен Овсянниковой не за появление с протестным плакатом во время эфира Первого канала, а за заранее записанное видеообращение, которое опубликовали в соцсетях, сообщила 15 марта "Медиазона"*.

Сама Марина Овсянникова после выхода из здания суда рассказала, что ее допрашивали 14 часов, не позволяя связаться с родными или адвокатами, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Новой газеты".

Редакция "Новой газеты" сообщила сегодня в своем Telegram-канале, что многие киоски отказались продавать свежий номер издания, на обложке которого изображена Марина Овсянникова с плакатом в руках "Никакого официального запрета нет. Это «инициатива на местах»", говорится в публикации.

Марина Овсянникова (в девичестве - Ткачук) окончила Кубанский государственный университет, в 90-х годах и начала XXI века работала на краснодарском телевидении, сообщило 15 марта издание 93.ru.

С начала боев на Украине в России заблокированы сайты множества СМИ

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции, сообщил главред издания Алексей Венедиктов. Редакция "Новой газеты" сочла решение властей "грубым вмешательством в деятельность СМИ" и заявила, что сотрудники этих изданий могут размещать свои материалы на площадках "Новой газеты". 4 марта стало известно, что сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, Deutsche Welle, "Медуза"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы на территории России за распространение ложной информации о боевых действиях на Украине.

Сегодня стало известно о блокировке по требованию Генпрокуратуры "Кавказского узла". "Мы всегда старались писать правду и честно – про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня "Кавказский узел" заблокирован решением Генпрокуратуры России.Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать вас о событиях в наших регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с вами, дорогие читатели", - заявила редакция.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

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