Суд в Волгограде оштрафовал троих активисток за дискредитацию вооруженных сил России

15 марта 2022, 19:41

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Суд Центрального района Волгограда оштрафовал сегодня троих активисток за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как писал "Кавказский узел", суд Центрального района Волгограда арестовал на шесть суток четверых жительниц города - Любовь Самылову, Дарью Цыбину, Ксению Климову и Анжелу Датскую за отказ от медосвидетельствования.

Суд оштрафовал по статье 20.3.3 КоАП РФ Любовь Самылову и Алису Олюнину (также упоминалась как Анжела Датская - Прим. "Кавказского узла") на 40 тысяч рублей, Ксению Климову на 30 тысяч рублей за расклеивание листовок с антивоенной надписью, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Зайцев.

"Суд посчитал, что листовки [с антивоенной надписью] являются дискредитацией вооруженных сил РФ в связи с проведением специальной операции, - пояснил адвокат. - Мы с данным утверждением не согласны, будем обжаловать".

Задержанная сегодня активистка Елена Шеина оставлена в отделе полиции на ночь, сообщил Роман Зайцев. "Протокол об административном правонарушении на данный момент не составлен, - отметил он. - Будет привлекаться предположительно по 20.2 ч. 2, за что, пока что не понятно".

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Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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