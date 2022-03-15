Центральный районный суд Волгограда. Фото: официальный сайт http://zent.vol.sudrf.ru

15 марта 2022, 19:41

Суд в Волгограде оштрафовал троих активисток за дискредитацию вооруженных сил России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд Центрального района Волгограда оштрафовал сегодня троих активисток за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как писал "Кавказский узел", суд Центрального района Волгограда арестовал на шесть суток четверых жительниц города  - Любовь Самылову, Дарью Цыбину, Ксению Климову и Анжелу Датскую за отказ от медосвидетельствования.

Суд оштрафовал по статье 20.3.3 КоАП РФ Любовь Самылову и Алису Олюнину (также упоминалась как Анжела Датская - Прим. "Кавказского узла") на 40 тысяч рублей, Ксению Климову на 30 тысяч рублей за расклеивание листовок с антивоенной надписью, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Зайцев.

"Суд посчитал, что листовки [с антивоенной надписью] являются дискредитацией вооруженных сил РФ в связи с  проведением специальной операции, - пояснил адвокат. - Мы с данным утверждением не согласны, будем обжаловать".

Задержанная сегодня активистка Елена Шеина оставлена в отделе полиции на ночь, сообщил Роман Зайцев. "Протокол об административном правонарушении на данный момент не составлен, - отметил он. - Будет привлекаться предположительно по 20.2 ч. 2,  за что, пока что не понятно".

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Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил", "Два уроженца Волгоградской области погибли на Украине", "Правозащитники насчитали 22 задержанных участника акций протеста на юге России".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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