Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"

16 марта 2022, 10:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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"Кавказский узел" также писал, что 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции, сообщил главред издания Алексей Венедиктов. Редакция "Новой газеты" сочла решение властей "грубым вмешательством в деятельность СМИ" и заявила, что сотрудники этих изданий могут размещать свои материалы на площадках "Новой газеты".

4 марта стало известно, что сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, Deutsche Welle, "Медуза"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы на территории России за распространение ложной информации о боевых действиях на Украине.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.