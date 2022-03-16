Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях

16 марта 2022, 10:14

Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дорогие читатели! "Кавказский узел" работает для вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правду и честно – про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня "Кавказский узел" заблокирован решением Генпрокуратуры России.

Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать вас о событиях в наших регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно. Также предлагаем загрузить на смартфон приложение "Кавказского Узла" для IOS и Android. Даже без установки VPN читать нас можно в Telegram, смотреть наши видео на Youtube, пока можно оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Через VPN можно читать нас в Facebook и Twitter.

Будем вместе и на связи! Ваш "Кавказский узел".

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции, сообщил главред издания Алексей Венедиктов. Редакция "Новой газеты" сочла решение властей "грубым вмешательством в деятельность СМИ" и заявила, что сотрудники этих изданий могут размещать свои материалы на площадках "Новой газеты".

4 марта стало известно, что сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, Deutsche Welle, "Медуза"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы на территории России за распространение ложной информации о боевых действиях на Украине.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". 

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Альтернатива интернету предложена жителям юга России на случай изоляции Рунета", "Роскомнадзор заблокировал сайты пяти изданий за публикации о боях на Украине", "К истории интернет-цензуры в России: как заблокировали сайт "ОВД-инфо"*

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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