Даниэль Куракин объявил голодовку после ареста

19 марта 2022, 19:13

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Волгоградский активист Даниэль Куракин объявил голодовку протеста после ареста по статье о дискредитации вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", Даниэль Куракин был задержан 18 марта на митинге "Крымская весна" в Волгограде после того, как развернул там плакат против спецоперации на Украине. Сегодня суд назначил ему 15 суток административного ареста. Активист не признал вины в дискредитации вооруженных сил России.

После решения суда об аресте Даниэль Куракин объявил о начале голодовки и написал об этом заявление в полицию. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", активист уведомил полицию, что его голодовка является выражением протеста против преследования за политические взгляды и против спецоперации на Украине.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".