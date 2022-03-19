19 марта 2022, 19:13

Даниэль Куракин объявил голодовку после ареста

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Волгоградский активист Даниэль Куракин объявил голодовку протеста после ареста по статье о дискредитации вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", Даниэль Куракин был задержан 18 марта на митинге "Крымская весна" в Волгограде после того, как развернул там плакат против спецоперации на Украине. Сегодня суд назначил ему 15 суток административного ареста. Активист не признал вины в дискредитации вооруженных сил России.

После решения суда об аресте Даниэль Куракин объявил о начале голодовки и написал об этом заявление в полицию. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", активист уведомил полицию, что его голодовка является выражением протеста против преследования за политические взгляды и против спецоперации на Украине.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Сочинка оштрафована за дискредитацию российской армии", "Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил","Пикетчики в Волгограде потребовали честных выборов".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

19 марта 2022, 20:10

  • Юристы сочли хорошим знаком смягчение меры пресечения Рамазану Дугиеву

    Суд смягчил меру пресечения участнику протестов в Магасе в 2019 году Рамазану Дугиеву по просьбе работодателя, так как он один из немногих в Ингушетии специалистов по сурдопереводу, а его освобождение из СИЗО позволяет надеяться на переквалификацию обвинения, указали адвокаты Висит Цороев и Руслан Хаджиев. Веских причин для ареста Дугиева не было, уверен правозащитник Руслан Муцольгов.

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