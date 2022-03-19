Волгоградский активист Даниэль Куракин арестован на 15 суток

19 марта 2022, 17:40

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Суд в Волгограде назначил 15 суток ареста активисту Даниэлю Куракину, развернувшему на митинге в честь присоединения Крыма к России плакат против спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", Даниэль Куракин был задержан 18 марта на митинге "Крымская весна" в Волгограде после того, как выступил там против спецоперации на Украине. Силовики составили на активиста протокол по статьям о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил России.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а на следующий день Совет Федерации одобрил ввод российских войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине.

Два дела в отношении Куракина об административных правонарушениях были впоследствии объединены в одно, и суд Центрального района Волгограда сегодня назначил активисту наказание в виде 15 суток административного ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Даниэля Куракина Роман Зайцев.

Даниэль Куракин, со слов адвоката, сказал в суде, что вину не признает, так как свои действия на митинге не считает дискредитацией вооруженных сил. При этом он не отрицал, что был на месте проведения митинга "Крымская весна" и проводил там одиночный пикет. "Но ни о каком унижении достоинства или оскорблении военнослужащих речи не шло", - заявил адвокат активиста, комментируя поступок Куракина. Роман Зайцев подчеркнул, что в законе нет четкого определения дискредитации.

Решение суда о 15 сутках ареста Даниэлю Куракину будет обжаловано, сообщил его адвокат.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".