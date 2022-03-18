Волгоградский активист обвинен в дискредитации вооружённых сил России после митинга «Крымская весна»

18 марта 2022, 23:17

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Силовики составили на активиста Даниэля Куракина протокол о дискредитации вооружённых сил России после участия в концерте-митинге в честь присоединения Крыма к России в Волгограде с плакатом против проведения спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", В феврале 2021 года суд обязал Даниэля Куракина выплатить 10 тысяч рублей штрафа за участие в акции протеста в поддержку Алексея Навального*, которая состоялась в Волгограде 31 января 2021 года. В марте Волгоградский облсуд оставил это решение в силе.

Даниэль Куракин был задержан сегодня на концерте-митинге "Крымская весна", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Зайцев.

На митинг-концерт «Крымская весна», посвященный восьмой годовщине присоединения Крыма к России, в пойме реки Царицы в Волгограде сегодня собралось 8200 жителей областного центра, сообщил со ссылкой на администрацию Волгоградской области V102.

По его словам, Куракин развернул плакат против спецоперации на Украине. «В полиции (на него) составлен протокол по статьям часть 8 статьи 20.2 и части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России)», - сообщил адвокат.

Максимальное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф 50 тысяч рублей, по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) - арест до 30 суток.

Зайцев сообщил, что по административному делу активиста состоится 19 марта.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Волгограде назначил штраф в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой, признав дискредитацией российской армии ее пикет против блокировки независимых СМИ и в защиту сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине после длительных массовых акций протеста, обернувшихся гибелью не менее 138 человек, произошла смена власти. Совет Федерации РФ 1 марта одобрил использование в Украине вооруженных сил России. В Автономной Республике Крым люди в камуфляжной форме взяли под контроль ряд стратегических объектов. В ответ на информацию о наличии в Крыму российских военных 4 марта 2014 года президент РФ заявил, что это "местные силы самообороны". 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении автономии к РФ. По данным местной ЦИК, "за" вхождение Крыма в РФ проголосовали 96,77 % избирателей. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".