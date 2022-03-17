Волгоградская активистка оштрафована за дискредитацию армии

17 марта 2022, 14:49

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Суд в Волгограде назначил штраф в 30 тысяч рублей пенсионерке Тамаре Гродниковой, признав дискредитацией российской армии ее пикет против блокировки независимых СМИ и в защиту сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта полицейские задержали Тамару Гродникову, вышедшую на одиночный пикет в центре Волгограда с плакатами против блокировки ресурсов независимых СМИ и соцсетей, а также в поддержку редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая появилась в эфире программы "Время" с пацифистским плакатом и призывом не верить пропаганде.

Пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. В день начала военной спецоперации не менее 18 человек были доставлены в отдел полиции, двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. В частности, 15 марта стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал трех активисток за дискредитацию Вооруженных сил России.

Суд Центрального района Волгограда оштрафовал Тамару Гродникову на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сама активистка. "Сказали, если не выплачу, то штраф будет увеличен, или арест 15 суток. Я сказала суду, что у меня минимальная пенсия. Также сказала, что с обвинением не согласна, не нарушила эту статью, что в текстах моих плакатов не усматривается состав данного правонарушения", - рассказала Тамара Гродникова.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Активистка сообщила, что передала суду свои письменные объяснения. "Там я указала, что в связи с блокировкой независимых СМИ нам оставили одни провластные, в связи с чем общество не может получать объективные сведения о мире", - пояснила она, добавив, что обжалует решение суда.

В стране "фактически введен запрет на свободу слова", считает Тамара Гродникова. "У меня есть желание выходить в пикеты, но я понимаю, насколько это сложно. Девушка-полицейская спросила меня, зачем мне надо пикетировать и попадать в такие неприятности, а также, что если я критикую государство, то не люблю его и позорю в глазах мировой общественности, и работаю на Запад. Я думала, что такие вещи пишут [только] боты, но оказалось, что такое говорят живые люди. Я сказала, что гражданские права надо защищать и это важно, что выражать свое мнение - это важно", - рассказала пенсионерка.

Также, по ее словам, она возразила сотруднице полиции, что критика "совершенно не означает нелюбовь к своей стране". "Я реально болею душой за права и свободы, для меня важно, чтобы можно было свободно говорить, обсуждать, критиковать. Мне не понятно, как люди воспринимают это в штыки", - посетовала Тамара Гродникова.

Отметим, что Тамара Гродникова также проводила одиночный пикет против спецоперации на Украине 25 февраля. Полиция задержала ее, а вечером того же дня отпустила. 1 марта она вновь вышла на пикет и была задержана. Сотрудники полиции взяли у нее объяснения и отпустили домой. Гродникова назвала свое задержание психологическим давлением, однако отметила, что намерена и в дальнейшем выходить на пикеты. 3 марта она вновь вышла на акцию протеста, была задержана и отпущена из полиции после опроса.

22 февраля, еще до начала военной операции на Украине, Тамара Гродникова вышла на пикет, требуя не допустить войны с Украиной. Ранее Гродникова вместе с другими волгоградскими активистами неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей.

Военная спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Напомним, 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции, сообщил главред издания Алексей Венедиктов. Редакция "Новой газеты" сочла решение властей "грубым вмешательством в деятельность СМИ".

4 марта стало известно, что сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, Deutsche Welle, "Медуза"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы на территории России за распространение ложной информации о боевых действиях на Украине.

16 марта решением Генпрокуратуры был заблокирован и сайт "Кавказского узла". Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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